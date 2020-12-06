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Здоровье

Раскрыта опасность полезного черного хлеба

Многие виды черного хлеба, продающиеся в магазинах, содержат различные добавки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Express.

Черный хлеб
Черный хлеб
Изображение Андрей Баклан с сайта Pixabay

Многие специалисты рекомендуют черный хлеб к употреблению при диабете второго типа как замена белому.

Однако, как отметил диетолог Майкл Мосли, при выборе данного продукта необходимо проявить осторожность, поскольку он может спровоцировать повышение уровня сахара в крови.

«Многие виды черного хлеба содержат различные добавки, улучшающие его вкус и способные повышать уровень сахара в крови», — пояснил специалист.

По мнению Мосли, людям с диабетом полезнее употреблять в пищу не хлеб, а бобовые и цельное зерно — булгур, рожь, ячмень, бурый рис, гречку.

Данные продукты содержат сложные углеводы, тормозящие резкие колебания сахара, и клетчатку, поддерживающую микрофлору кишечника.

Ранее ученые выяснили главное коварство куриных яиц — риск диабета повышается на 60%.

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