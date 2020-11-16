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Здоровье

Риск диабета повышается на 60%: ученые выяснили главное коварство куриных яиц

Ученые выяснили, что регулярное употребление куриных яиц повышает риск развития диабета второго типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал British Journal of Nutrition.

Яйца.
Яйца.
СС0

Данные о диете 8,5 тыс. человек, собранные с 1991 по 2009 годы, изучили три группы ученых — из Китайского медицинского университета, Университета Южной Австралии и Катарского университета.

Оказалось, что даже менее 40 граммов яиц в день увеличивают риск диабета примерно на 25%.

«У людей, употреблявших более 50 граммов продукта (эквивалент одного яйца) в день, риск заболевания возрастал на 60 процентов. При этом среди женщин этот показатель выше, чем среди мужчин», — отмечает издание.

Диабет, глюкометр.
Диабет, глюкометр.

Ученые уверены, что риск диабета возрастает в зависимости от количества съеденных в течение дня яиц.

При этом, как отмечают эксперты в своем исследовании, необходимо выявить точный механизм воздействия продукта на организм.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае в январе-августе 2020 года произвели 685 млн яиц. Если говорить об экономике, то именно яйца и картошка не дают инфляции расти в регионе.

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