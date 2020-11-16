Риск диабета повышается на 60%: ученые выяснили главное коварство куриных яиц

Данные о диете 8,5 тыс. человек, собранные с 1991 по 2009 годы, изучили три группы ученых — из Китайского медицинского университета, Университета Южной Австралии и Катарского университета.
Оказалось, что даже менее 40 граммов яиц в день увеличивают риск диабета примерно на 25%.
«У людей, употреблявших более 50 граммов продукта (эквивалент одного яйца) в день, риск заболевания возрастал на 60 процентов. При этом среди женщин этот показатель выше, чем среди мужчин», — отмечает издание.
Ученые уверены, что риск диабета возрастает в зависимости от количества съеденных в течение дня яиц.
При этом, как отмечают эксперты в своем исследовании, необходимо выявить точный механизм воздействия продукта на организм.
Ранее сообщали, что в Алтайском крае в январе-августе 2020 года произвели 685 млн яиц. Если говорить об экономике, то именно яйца и картошка не дают инфляции расти в регионе.