Раз позвонок, два позвонок. Алтайский невролог рассказал, как не сорвать спину и когда точно нужно идти к врачу

Без привычки двигаться легко заработать серьезные проблемы с позвоночником, особенно в строительстве. Неправильный подъем тяжестей грозит грыжей, а монтаж потолка головокружением. Единственный способ обезопасить себя — укреплять мышцы и связки спины с помощью физкультуры, даже если на работе вы уже намахались лопатой, считает невролог Диагностического центра Алтайского края Константин Колокольцев.

Старческий треск

— Как формируется позвоночник и что с ним происходит при старении?

— Позвоночник растет и развивается до 20−22 лет. В это время формируется осанка и двигательный стереотип. Позвоночник состоит из двигательных сегментов, каждый из которых — это два смежных позвонка, позвонковый диск и суставы между позвонками.

В детском и подростковом возрасте питание межпозвонковых дисков идет за счет артериальных сосудов тел позвонков, затем сосуды облитерируются (запустевают) и диск начинает питаться через так называемые гиалиновые пластинки при комбинации двух сил — сжатии и разжатии.

То есть при нагрузке на диск и его сжатии жидкость выдавливается и насыщается питательными веществами, а при снятии нагрузки и, соответственно, расправлении диска всасывается назад.

Такой «принцип насоса» равномерно работает только во время динамических нагрузок, таких как ходьба, плавание и прочее, и в меньшей степени в горизонтальном положении.

Невролог Константин Колокльцев. Диагностический центр.

Толщина межпозвоночного диска непостоянна. Она может меняться в течение дня, увеличиваться после ночного сна и уменьшаться к вечеру. Поэтому мы видим суточные колебания длины позвоночника вплоть до 2 см.

В первые годы жизни человека в ядре содержится 90% воды, в подростковом — до 80%, в старческом — не более 60%, чем старше человек, тем ее меньше. Диск становится неэластичным и при нагрузках, грубо говоря, растрескивается. С возрастом же и морщин больше, точно также стареет и соединительная ткань в позвоночнике.

Как только диск начинается уменьшаться в размерах, нагрузка на окружающие ткани и суставы увеличивается. Развивается спондилез — нежелательные образования костной ткани на позвонке.

Костный вырост распространяется к соседнему позвонку, и от него образуется такой же — «встречный», вырост. В тяжелых случаях наступает сращение позвонков в единый конгломерат, и это их полностью обездвиживает. Могут пострадать находящиеся рядом сосуды, нервы и мышечная ткань.

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Нагрузили

— Почему нагрузки способны покалечить позвоночник?

— Статическая или динамическая нагрузка приходится больше как раз на межпозвонковый диск, она увеличивается в 10−20 раз и может составлять до 700 кг.

Можно разделить каждый двигательный сегмент на заднюю зону (позвонки и диски) и переднюю — межпозвонковые суставы, связки и мышцы. При наклоне давление на диск усиливается. Впрочем, это происходит и если человек просто сидит неправильно — осанку (физиологические изгибы) нужно соблюдать, она для того и придумана, чтобы нагружать позвоночник как можно меньше.

Если человек лежит на спине нагрузка на позвоночник составляет 25%, стоя — 100, стоя с наклоном вперед — уже 150. А если еще и с весом, то до 275. Если наклониться и поднять груз рывком, это и будет самый частый механизм разрыва связок и выхода ядра диска — то есть образования грыжи.

При подъеме тяжестей не должно быть никаких резких движений. Чтобы что-то поднять, надо сначала присесть.

Стройка. Анна Зайкова

Справка Предельно допустимая масса груза для мужчин и женщин: — При разовом подъеме тяжести: 15 кг (ж), 50 кг (м) — Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до двух раз в час): 10 кг (ж), 30 кг (м) — Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение смены: 7 кг (ж), 15 кг (м).

Боль на картинке и в реальности

— Врач может увидеть боль в спине на рентген-снимке?

— Рентгенологическая картина и болевой синдром никак не коррелируют. Можно найти на снимке выраженные изменения, а у пациента при этом никаких жалоб. Или наоборот, приходит человек с болью, а на снимке ничего.

Дело в том, что, боль из-за, собственно изменений в позвоночнике, не так часто встречается. Гораздо чаще — 70−80% случаев — это так называемые дорсопатии, при которых боль возникает не из-за остеохондроза, а из-за неправильной работы мышц, спазмов в них, застойных явлениях. От этого страдают сухожилия. То есть это скелетно-мышечная боль — неспецифическая. И она не видна на рентгене.

Если человек сидит все время в однообразной позе, например, с наклоном вперед, как это делают водители или бульдозеристы -трактористы (они, кстати, подвергаются еще и общей вибрации), нагрузка на задний отдел позвоночника усиливается, туда же идет и основная нагрузка. Возникает боль, связанная с избыточным напряжением именно мышц и связок.

Обычно это доброкачественная боль, которая проходит за две-три недели, но она может перерасти и в хроническую.

Есть радикулопатии — это следствие грыж межпозвонковых дисков, которые вызывают сдавливание корешков спинномозговых нервов. Их не так много, около 10%. Проявляются они не только болью в спине, она может «отдавать» в руки, ноги, пальцы, сопровождаться онемением в зоне корешков, снижением силы в мышцах, развитием параличей .

За счет изгибов позвоночника и дисков достигается амортизация. Грудной отдел укреплен грудиной и ребрами — это более статичное образование. Чтобы вызвать здесь грыжу или протрузию, надо сильно постараться. А вот в других отделах есть уязвимые точки. В шее это чаще всего диск межу 5 и 6 позвонком (С5-С6), а в пояснице — крестцовый переход L5-S1.

Позвоночник одного и того же человека до и после лечения сколиоза. i.imgur.ru

На операционном столе

— Как лечат грыжи?

— Есть абсолютные показания для операции: тазовые расстройства, параличи, невыносимая острая боль. Тут без вариантов — на операционный стол. А есть относительные показания, например, длительный болевой синдром. И пациент сам говорит: «Режьте меня!» — потому что никакие обезболивающие уже не помогают.

Но американцы как-то проводили исследование пациентов с одной и той же клинической картиной. Одни перенесли операцию при грыже, другие просто занимались лечебной физкультурой. Так вот через полтора-два года особой разницы в клинике не наблюдалось.

Это говорит о том, что грыжа межпозвоночного диска — это не статическое состояние, она может уменьшаться, но это требует времени и постоянных занятий.

Спина. CCO

Строительство тела

— Понятное дело , что спину нужно беречь смолоду , но что именно нужно делать? Есть ли эффективная профилактика?

— Единственная профилактика болезней спины — укрепление мыщц. Вообще, не важно, чем человек занят, сейчас есть много направлений йоги, плавание, тренажеры, кинезиотерапия, велосипед, танцы или классическая советская лечебная физкультура. Смысл один — укрепление мышц и связок спины. Чем они сильнее, тем меньше нагрузка на межпозвонковые диски, тем меньше вероятность осложнений.

Дегенеративно-дистрофические изменения в позвоночнике после 25 лет найдутся у всякого, надо их только поискать. Но это не говорит о том, что человек катастрофически болен. Если тренировать мышцы и связки, они дольше прослужат.

При этом, естественно, надо видеть меру. Была у меня пациентка, только что вышла на пенсию к 55 годам и решила заняться строительством тела. Ей тренер говорит на втором занятии: «Вот смотри, уже вся группа так делает, а ты еще нет. Давай!» Она схватила штангу и мгновенно заработала грыжу.

Позвоночник — система уравновешивания. Когда человек долго сидит, у него напрягаются и начинают болеть одни мышцы, а другие полностью расслаблены и не работают. Если тренировать эти мышцы-антагонисты, то вся система приходит в равновесие.

Иногда приходят к нам пациенты, говоришь им о физкультуре, а они: «Доктор, я за день так лопатой намахаюсь, что никакая зарядка не нужна». Нужна. И если уделять себе любимому 15−20 минут в день, то все с позвоночником будет хорошо.

Неврологический молоток. commons.wikimedia.org.

Глядя в потолок и компьютер

— У людей , которые часто смотрят вверх , задрав голову , часто возникает другой эффект — помутнение в глазах и головокружение. Почему это происходит?

— У тех, кто работает, подняв руки вверх, например, штукатуры-маляры, часто страдает шея и плечевые суставы. Последние уязвимы, потому что там много мышц и сухожилий. Чаще всего микротравмы происходят в надостной мышце, отводящей руку вверх.

Эластичность теряется, так что если резко поднять груз, то можно порвать связки и мышцы. Впрочем, такой же эффект можно получить, резко стряхнув градусник, он не связан только со строительными профессиями.

Теперь вернемся к строению позвоночника. Если двигательный сегмент — два позвонка и межпозвонковый диск — стабилен, то все в порядке. Но если мышцы и связки не достаточно прочны, то позвонки начинают смещаться относительно друг друга. Возрастает воздействие на позвоночную артерию, что вызывает ангиоспазм, отсюда головокружение и потемнение.

Если долго находиться в таком положении, избыточное напряжение мышц и связок, которые держат голову на плечах, приводят к головной боли. Это характерно в равной степени и для работников физического труда, так и для офисных сотрудников, долго держащих голову в одном положении.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Слишком серьезные проблемы

— Чаще люди предпочитают намазаться какими-нибудь настойками и «залежать» боль в спине. Когда все же нужно идти к врачу?

— Если спина сильно заболела, нужно зафиксировать ее, воспользоваться противовоспалительными мазями и таблетками, и сухим теплом. А потом сдаться врачу. При этом «прострел» в спине или невозможность наклоняться — это еще не повод срочно ложиться в томограф, но определенно нужно обратиться к терапевту.

Есть «красные флаги» — симптомы, при которых терапевт обязательно должен направить к неврологу или ревматологу: если боль очень острая, не зависящая от положения тела и движения, если она усиливается ночью, если недавно была травма, если есть онкология или ВИЧ-инфекция в анамнезе (а таких пациентов становится все больше), необъяснимое снижение массы тела, лихорадка, тазовые нарушения, прогрессирующий неврологический дефицит, возраст моложе 25 или старше 55 лет и другие.

В этих случаях показано проведение рентгенограмм, КТ или МРТ, нужна нейровизуализация, чтобы исключить серьезные проблемы.

Недавно был пациент из сельской местности. Ночью у него болей нет, а вот встать и пойти практически невозможно. Зимой, говорит, падал с коня, наверное, ушибся. Обследовали, а у него туберкулезный спондилит — воспаление и разрушение позвонков, а также окружающих тканей позвоночника. Второй пациент — дедушка — в субботу полол картошку, в воскресенье еле встал. Сделали КТ, а там множественные метастазы.

Массаж. CCO

— Другой вариант лечения , как думает всякий , у кого заболела спина, — массаж. Он действительно эффективен?

— Все зависит от того, кто и как его делает. Если говорить про воротниковую зону, при избыточном напряжении мышц массаж не противопоказан. Но если вы не будете делать укрепляющие упражнения, это будет бесполезная трата времени и денег.

Если особо ретивый массажист станет мять вам шею, это может закончиться травматическим повреждением позвоночной артерии, которое в конечном итоге может привести к инсульту. Мануальная терапия в Австралии несколько десятков лет назад оказалась вне закона, поскольку много молодых женщин получили инсульт как раз после похода к мануальному терапевту.

С поясницей то же самое. Если вы не тренируете мышцы, то массаж, конечно, поможет, но только на пару недель, а потом боли возвратятся.

Лечебная физкультура. Сеть санаториев «Курорт Белокуриха».