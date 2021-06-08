Государственная программа диспансеризации подразумевает, что мальчишек с самого раннего возраста нужно приучить ходить к «мужскому врачу». Главный детский уролог-андролог Алтайского края Илья Попов уверен, что доверительные отношения с доктором помогут избежать необратимых проблем со здоровьем. Он рассказал Altapress.ru, когда нужно срочно бежать в поликлинику, какие заболевания обнаруживаются в разном возрасте и кто занимается половым воспитанием современных подростков.

Девочка-мальчик

— Когда ребенка нужно планово вести на осмотр к урологу-андрологу?

— Каждый ребенок должен быть осмотрен урологом-андрологом в возрасте трех лет, затем перед школой, в 6−7 лет, в 14 и далее ежегодно до 17 лет включительно. В каждом возрасте врачи ищут разные нарушения.

В три года мы смотрим на устройство половых органов, выясняем, есть ли какие-то аномалии, например, крипторхизм — отсутствие одного или двух яичек в мошонке. Это бывает, если они не опустились и задержались в брюшной полости или паховом канале.

Одна из частых врожденных аномалий — гипоспадия — когда уретра открывается не на вершине головки полового члена, а ниже. Также можем заметить паховые грыжи и водянки.

Врач , больница. CC0

Перед школой мы должны проверить, нормально ли строение органов, а также проверяем функциональность крайней плоти. Если отверстие крайней плоти сужено и не позволяет вывести головку — это называется фимоз. Нужно решать вопрос о хирургическом вмешательстве — обрезании.

В это же время мы проверяем, как ребенок удерживает мочу, выясняем, нет ли ночных недержаний. Ребенок в пять лет должен уметь управлять своими физиологическими состояниями.

К сожалению, до сих пор есть такое убеждение, что энурез лечить не надо — все пройдет само. Это не правильно. Лечить надо обязательно, это мощный психотравмирующий фактор, который нарушает социализацию ребенка. Кроме того, недержание приводит к развитию самых разных заболеваний мочеполовой системы. Оно также может быть симптомом какой-то урологической проблемы.

В этом же возрасте может наблюдаться недоразвитие яичек — гипоплазия. Или если ребенку оперировали водянку или грыжу, могут развиваться вторичные изменения в яичках — гипотрофия. Это важно, поскольку высок риск нарушений репродуктивной функции в дальнейшем.

Парень. Подросток. СС0

— Есть ли в вашей практике случаи , которые вас удивили в плане развития детей?

— Удивляюсь я достаточно часто. Но есть и особые моменты. У нас в центре был как раз редкий случай крипторхизма, который почти не описан в медицинской литературе — когда оба яичка расположены с одной стороны одно над другим в паховом канале. Это исправляется только оперативным путем.

Не так давно консультировал в роддоме новорожденного ребенка с двойственным развитием наружных половых органов, с неплохо выраженным половым членом, но с крипторхизмом и аномалией уретры: она открывалась в углу, между членом и мошонкой.

На деле это оказался не мальчик, а девочка, которая родилась с врожденной дисфункцией коры надпочечников. Это внутриутробная генетическая аномалия, при которой вырабатываются не гормоны надпочечников, кортикоиды, а половые гормоны.

Школьник. Парень. Подросток. СС0

То есть, еще в утробе у нее было огромное количество тестостерона, который превратил клитор в подобие полового члена. При этом орган функционален, он может эрегировать.

Хирурги решили свою задачу — нормально сформировали наружные половые органы. Была проведена так называемая феминизирующая пластика.

Борода и кадык

— Как проходит осмотр у подростков?

— Так же, как и у детей. Мы должны выявить все нарушения и аномалии, посмотреть, правильно ли развивается ребенок.

Проблема в том, что многие заболевания мужского организма никак не дают о себе знать — не болят. В этом их скрытая угроза. Этим же объясняется важность осмотров.

Подросток , мальчик. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Например, варикоцеле — варикозное расширение вен семенного канатика. Оно в топе-10 причин нарушений репродуктивной функции. Если не лечить такое нарушение у подростков мы получим бесплодных мужчин. Если варикоцеле затрудняет саму выработку сперматозоидов, то, например, кисты придатков нарушают их транспорт — проходимость путей.

— Это время , когда гормоны буквально плещут. Как врачи оценивают половое созревание?

— Нам, конечно, не обязательно на медосмотре сдавать тест на гормоны. Мы можем оценить развитие по косвенным, вторичным признакам — оволосение на лобке, в подмышечных впадинах, на лице, увеличение размеров яичек, состояние щитовидного хряща гортани — кадыка, проще говоря.

— Когда должны произойти такие изменения?

— В том-то и дело, что подросток начинает гормонально развиваться до 14 лет. Если этого не происходит, есть повод для беспокойства и дальнейших обследований. Вот мы и смотрим, какой пациент в 14 лет, — это уже дядя с бородой и усами или еще совсем маленький мальчик с высоким голосом, который стесняется врача.

Подростки. Кеды. СС0

Пациентов с задержкой развития отправляют к эндокринологу.

У подростков мы также оцениваем состояние полового члена (могут быть, например, искривления или не выявленная ранее гипоспадия). Все, что связано с этим органом, очень сильно переживается подростком. Да и родителями. Многие скрывают проблемы, не хотят идти к врачу и даже пытаются уговорить врачей первичного звена не выносить такие диагнозы в карту пациента.

Создается такое видимое благополучие, которое потом приводит к трагическим последствиям во взрослой жизни подростка. У меня были такие случаи, когда родители просили «подтасовать» диагноз.

— Чего в этом случае боятся родители?

— В основном того, что эта информация выйдет за пределы медицинского учреждения. Скорее даже не то, что диагноз станет известен и другим врачам, но дойдет до школьного медика, а дальше и до одноклассников-подростков.

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Надо сказать, подростки очень невнимательны к себе. Они не то, что не умеют или сознательно не поддерживают гигиену половых органов, но и не обращают внимания на какие-то изменения. Никакой самодиагностики. И поэтому диспансеризация важна: то, что не скажут родители, скажет врач.

Инфекции-партизаны

— Как рано подростки начинают половую жизнь , и какие проблемы со здоровьем при этом возникают?

— Мальчики, как и девочки, сейчас раньше начинают половую жизнь. Это не повальная тенденция, но по сравнению с 15−20-летней давностью это происходит на 3−5 лет раньше, уже в возрасте 13−14 лет.

С большой вероятностью подросток получит инфекции, передающиеся половым путем. И надо понимать, что чаще всего они имеют скрытое течение, их симптомы не выражены, а если не лечить, то во взрослой жизни можно также остаться без детей.

Любые покраснения и выделения должны насторожить, не говоря уже о затруднениях в мочеиспускании или болезненности. Но чаще всего, если эти симптомы не вызывают какого-то стойкого и постоянного дискомфорта, то подросток считает, что пусть будет, так и надо, ничего страшного.

Врач. Халат. Болезнь СС0

Или подросток понимает, что что-то не так, но боится показаться врачу. Более того, боится и родителям сказать. А тут еще друзья страху могут нагнать, начитавшись чего-нибудь в интернете. Потом мы получаем серьезные осложнения, например, стриктуру (сужение) уретры.

Если вовремя не лечить воспаление, инфекция продвигается дальше. Бактерия — это такой партизан, который все время стремится забраться поглубже в стан врага. Дальше будет воспаление предстательной железы — простатит, который грозит хроническим нарушением мочеиспускания. Слабая эрекция, нарушение семяизвержения и снижение чувствительности головки — тоже возможные последствия инфекций.

— Мы сейчас говорим уже о взрослом мужчине?

— Все это, вопреки убеждениям, проявляется не только во взрослом возрасте, но и уже в подростковом. Если человек начал жить половой жизнью, у него есть все эти риски.

Простатит среди подростков могли бы диагностировать чаще, но иногда они лечатся у других специалистов под другими диагнозами — циститом (воспалением мочевого пузыря) или пиелонефритом (воспалительным процессом в почках).

Мальчик и девочка. Открытые источники.

Не так давно к нашему нефрологу направили подростка с выраженными воспалительными проявлениями в моче. Врач увидел несоответствие этих проявлений с симптомами и общим состоянием пациента и направил его в наше отделение. А мы выявили у него гонорею. Так что под маской воспалительных заболеваний могут скрываться и более грозные — венерические.

Защищайся!

— Как говорить с мальчишкой о половой жизни?

— Необходимо проговаривать с подростком, что начало половой жизни — это не просто показатель того, что ты стал взрослым, но и обязательное принятие ответственности за свое поведение, за здоровье полового партнера и свое собственное.

Но скорость развития половых органов быстрее, чем развитие самосознания. Гиперсексуальность в этом возрасте ведет к необдуманности. Критическое мышление и вовсе «спит», если половой контакт происходит на фоне принятия алкоголя. Это не редкость.

Надо говорить и о том, что барьерная контрацепция — это не только способ защитить партнера от нежелательной беременности, но, в первую очередь, способ защитить себя от всего вышеперечисленного.

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— Половым воспитанием мальчика , на мой взгляд , все же должен заниматься папа. Как себя ведут в этом смысле отцы?

— Как правило, отстраненно. За редким исключением, папы не участвуют в половом просвещении: «Мной никто не занимался, и ты, сын, когда время придет, сам все поймешь». Не поймет. Большую часть информации подростки получают из интернета, и ее качество оставляет желать лучшего.

Например, они не понимают, что иногда информация «заточена» под продвижение какого-то товара и услуги, а значит, может быть искаженной. Многое черпается из порнографического контента, где показывают, как, по мнению создателей этих роликов, мужчина должен вести себя и относиться к женщине.

И подросток не всегда понимает, что все это очень далеко от реальности.

Подростки , алкоголь. СС0

Больно — значит , срочно

— После 14 лет подростки могут отказаться от ежегодного осмотра , а , между тем , это как раз самое важное время. Как «заставить» их все же прийти к доктору?

— В этом смысле важен первичный контакт. Если с детского возраста регулярно показываться врачу, можно избежать негативных эмоций, наладить нормальный диалог с врачом, чтобы впоследствии подросток не боялся самостоятельно обращаться за помощью и обсуждать все проблемы.

У каждого мужчины должен быть специалист, с которым можно поговорить о здоровье половой системы.

— А когда нужно срочно бежать к доктору , не дожидаясь диспансеризации?

— Таких симптомов не очень много. Например, интенсивная боль в наружных половых органах, в паховой области. Это может свидетельствовать о перекруте яичка — грозном состоянии, при котором важно обратиться к врачу в первые шесть часов.

Врач. CCO

Сосуды и нервы, проходящие в семенном канатике, сдавливаются, и без экстренного лечения перекрут может привести к необратимым нарушениям функций железы и даже некрозу.

Если есть какие-то покраснения или увеличение мошонки — это признак воспаления яичка или придатков. Или и того, и другого. Такое состояние требует срочного антибактериального лечения.

Конечно, нужно немедленно бежать к урологу, если появились боли и рези при мочеиспускании — едва ли не до слез, задержки, кровь в моче. Это может быть и воспаление в уретре, и мочекаменная болезнь. Не нужно ждать, что все пройдет. В течение шести часов — к врачу.

Для детей 6−7 лет экстренное показание — невозможность закрыть головку крайней плотью. Возникают боль и отеки. Если обратиться к врачу больше чем через сутки, есть риск некроза головки, которую придется удалить.

Все остальные состояния — асимметрия мошонки, изменения цвета, искривление члена, отсутствие яичка в мошонке у детей, задержка полового развития — плановые, не срочные.

Хирург. Врач. unsplash.com

Есть еще один важный показатель — увеличение грудных желез (гинекомастия). У мальчиков грудные железы находятся в зачаточном состоянии. В момент полового созревания из-за «гормонального шторма» происходит активация этих участков.

В течение 6−12 месяцев железы должны прийти в норму. Но если увеличение продолжается более года, то это повод показаться детскому урологу-андрологу для обследования и определения лечения. Может потребоваться даже операция.

При проведении медосмотра детский уролог-андролог может заподозрить у подростка даже наличие генетического заболевания, обусловленного лишней Х-хромосомой — синдром Кляйнфелтера.

Эта аномалия характеризуется малыми размерами яичек (как у совсем маленького мальчика), длительным увеличением грудных желез, высоким, «баскетбольным» ростом и крайне высоким риском нарушения репродуктивной функции. Так что не пропускайте медосмотры!