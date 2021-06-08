Девочка-мальчик
— Когда ребенка нужно планово вести на осмотр к урологу-андрологу?
— Каждый ребенок должен быть осмотрен урологом-андрологом в возрасте трех лет, затем перед школой, в 6−7 лет, в 14 и далее ежегодно до 17 лет включительно. В каждом возрасте врачи ищут разные нарушения.
В три года мы смотрим на устройство половых органов, выясняем, есть ли какие-то аномалии, например, крипторхизм — отсутствие одного или двух яичек в мошонке. Это бывает, если они не опустились и задержались в брюшной полости или паховом канале.
Одна из частых врожденных аномалий — гипоспадия — когда уретра открывается не на вершине головки полового члена, а ниже. Также можем заметить паховые грыжи и водянки.
Перед школой мы должны проверить, нормально ли строение органов, а также проверяем функциональность крайней плоти. Если отверстие крайней плоти сужено и не позволяет вывести головку — это называется фимоз. Нужно решать вопрос о хирургическом вмешательстве — обрезании.
В это же время мы проверяем, как ребенок удерживает мочу, выясняем, нет ли ночных недержаний. Ребенок в пять лет должен уметь управлять своими физиологическими состояниями.
К сожалению, до сих пор есть такое убеждение, что энурез лечить не надо — все пройдет само. Это не правильно. Лечить надо обязательно, это мощный психотравмирующий фактор, который нарушает социализацию ребенка. Кроме того, недержание приводит к развитию самых разных заболеваний мочеполовой системы. Оно также может быть симптомом какой-то урологической проблемы.
В этом же возрасте может наблюдаться недоразвитие яичек — гипоплазия. Или если ребенку оперировали водянку или грыжу, могут развиваться вторичные изменения в яичках — гипотрофия. Это важно, поскольку высок риск нарушений репродуктивной функции в дальнейшем.
— Есть ли в вашей практике случаи, которые вас удивили в плане развития детей?
— Удивляюсь я достаточно часто. Но есть и особые моменты. У нас в центре был как раз редкий случай крипторхизма, который почти не описан в медицинской литературе — когда оба яичка расположены с одной стороны одно над другим в паховом канале. Это исправляется только оперативным путем.
Не так давно консультировал в роддоме новорожденного ребенка с двойственным развитием наружных половых органов, с неплохо выраженным половым членом, но с крипторхизмом и аномалией уретры: она открывалась в углу, между членом и мошонкой.
На деле это оказался не мальчик, а девочка, которая родилась с врожденной дисфункцией коры надпочечников. Это внутриутробная генетическая аномалия, при которой вырабатываются не гормоны надпочечников, кортикоиды, а половые гормоны.
То есть, еще в утробе у нее было огромное количество тестостерона, который превратил клитор в подобие полового члена. При этом орган функционален, он может эрегировать.
Хирурги решили свою задачу — нормально сформировали наружные половые органы. Была проведена так называемая феминизирующая пластика.
Борода и кадык
— Как проходит осмотр у подростков?
— Так же, как и у детей. Мы должны выявить все нарушения и аномалии, посмотреть, правильно ли развивается ребенок.
Проблема в том, что многие заболевания мужского организма никак не дают о себе знать — не болят. В этом их скрытая угроза. Этим же объясняется важность осмотров.
Например, варикоцеле — варикозное расширение вен семенного канатика. Оно в топе-10 причин нарушений репродуктивной функции. Если не лечить такое нарушение у подростков мы получим бесплодных мужчин. Если варикоцеле затрудняет саму выработку сперматозоидов, то, например, кисты придатков нарушают их транспорт — проходимость путей.
— Это время, когда гормоны буквально плещут. Как врачи оценивают половое созревание?
— Нам, конечно, не обязательно на медосмотре сдавать тест на гормоны. Мы можем оценить развитие по косвенным, вторичным признакам — оволосение на лобке, в подмышечных впадинах, на лице, увеличение размеров яичек, состояние щитовидного хряща гортани — кадыка, проще говоря.
— Когда должны произойти такие изменения?
— В том-то и дело, что подросток начинает гормонально развиваться до 14 лет. Если этого не происходит, есть повод для беспокойства и дальнейших обследований. Вот мы и смотрим, какой пациент в 14 лет, — это уже дядя с бородой и усами или еще совсем маленький мальчик с высоким голосом, который стесняется врача.
Пациентов с задержкой развития отправляют к эндокринологу.
У подростков мы также оцениваем состояние полового члена (могут быть, например, искривления или не выявленная ранее гипоспадия). Все, что связано с этим органом, очень сильно переживается подростком. Да и родителями. Многие скрывают проблемы, не хотят идти к врачу и даже пытаются уговорить врачей первичного звена не выносить такие диагнозы в карту пациента.
Создается такое видимое благополучие, которое потом приводит к трагическим последствиям во взрослой жизни подростка. У меня были такие случаи, когда родители просили «подтасовать» диагноз.
— Чего в этом случае боятся родители?
— В основном того, что эта информация выйдет за пределы медицинского учреждения. Скорее даже не то, что диагноз станет известен и другим врачам, но дойдет до школьного медика, а дальше и до одноклассников-подростков.
Надо сказать, подростки очень невнимательны к себе. Они не то, что не умеют или сознательно не поддерживают гигиену половых органов, но и не обращают внимания на какие-то изменения. Никакой самодиагностики. И поэтому диспансеризация важна: то, что не скажут родители, скажет врач.
Инфекции-партизаны
— Как рано подростки начинают половую жизнь, и какие проблемы со здоровьем при этом возникают?
— Мальчики, как и девочки, сейчас раньше начинают половую жизнь. Это не повальная тенденция, но по сравнению с 15−20-летней давностью это происходит на 3−5 лет раньше, уже в возрасте 13−14 лет.
С большой вероятностью подросток получит инфекции, передающиеся половым путем. И надо понимать, что чаще всего они имеют скрытое течение, их симптомы не выражены, а если не лечить, то во взрослой жизни можно также остаться без детей.
Любые покраснения и выделения должны насторожить, не говоря уже о затруднениях в мочеиспускании или болезненности. Но чаще всего, если эти симптомы не вызывают какого-то стойкого и постоянного дискомфорта, то подросток считает, что пусть будет, так и надо, ничего страшного.
Или подросток понимает, что что-то не так, но боится показаться врачу. Более того, боится и родителям сказать. А тут еще друзья страху могут нагнать, начитавшись чего-нибудь в интернете. Потом мы получаем серьезные осложнения, например, стриктуру (сужение) уретры.
Если вовремя не лечить воспаление, инфекция продвигается дальше. Бактерия — это такой партизан, который все время стремится забраться поглубже в стан врага. Дальше будет воспаление предстательной железы — простатит, который грозит хроническим нарушением мочеиспускания. Слабая эрекция, нарушение семяизвержения и снижение чувствительности головки — тоже возможные последствия инфекций.
— Мы сейчас говорим уже о взрослом мужчине?
— Все это, вопреки убеждениям, проявляется не только во взрослом возрасте, но и уже в подростковом. Если человек начал жить половой жизнью, у него есть все эти риски.
Простатит среди подростков могли бы диагностировать чаще, но иногда они лечатся у других специалистов под другими диагнозами — циститом (воспалением мочевого пузыря) или пиелонефритом (воспалительным процессом в почках).
Не так давно к нашему нефрологу направили подростка с выраженными воспалительными проявлениями в моче. Врач увидел несоответствие этих проявлений с симптомами и общим состоянием пациента и направил его в наше отделение. А мы выявили у него гонорею. Так что под маской воспалительных заболеваний могут скрываться и более грозные — венерические.
Защищайся!
— Как говорить с мальчишкой о половой жизни?
— Необходимо проговаривать с подростком, что начало половой жизни — это не просто показатель того, что ты стал взрослым, но и обязательное принятие ответственности за свое поведение, за здоровье полового партнера и свое собственное.
Но скорость развития половых органов быстрее, чем развитие самосознания. Гиперсексуальность в этом возрасте ведет к необдуманности. Критическое мышление и вовсе «спит», если половой контакт происходит на фоне принятия алкоголя. Это не редкость.
Надо говорить и о том, что барьерная контрацепция — это не только способ защитить партнера от нежелательной беременности, но, в первую очередь, способ защитить себя от всего вышеперечисленного.
— Половым воспитанием мальчика, на мой взгляд, все же должен заниматься папа. Как себя ведут в этом смысле отцы?
— Как правило, отстраненно. За редким исключением, папы не участвуют в половом просвещении: «Мной никто не занимался, и ты, сын, когда время придет, сам все поймешь». Не поймет. Большую часть информации подростки получают из интернета, и ее качество оставляет желать лучшего.
Например, они не понимают, что иногда информация «заточена» под продвижение какого-то товара и услуги, а значит, может быть искаженной. Многое черпается из порнографического контента, где показывают, как, по мнению создателей этих роликов, мужчина должен вести себя и относиться к женщине.
И подросток не всегда понимает, что все это очень далеко от реальности.
Больно — значит, срочно
— После 14 лет подростки могут отказаться от ежегодного осмотра, а, между тем, это как раз самое важное время. Как «заставить» их все же прийти к доктору?
— В этом смысле важен первичный контакт. Если с детского возраста регулярно показываться врачу, можно избежать негативных эмоций, наладить нормальный диалог с врачом, чтобы впоследствии подросток не боялся самостоятельно обращаться за помощью и обсуждать все проблемы.
У каждого мужчины должен быть специалист, с которым можно поговорить о здоровье половой системы.
— А когда нужно срочно бежать к доктору, не дожидаясь диспансеризации?
— Таких симптомов не очень много. Например, интенсивная боль в наружных половых органах, в паховой области. Это может свидетельствовать о перекруте яичка — грозном состоянии, при котором важно обратиться к врачу в первые шесть часов.
Сосуды и нервы, проходящие в семенном канатике, сдавливаются, и без экстренного лечения перекрут может привести к необратимым нарушениям функций железы и даже некрозу.
Если есть какие-то покраснения или увеличение мошонки — это признак воспаления яичка или придатков. Или и того, и другого. Такое состояние требует срочного антибактериального лечения.
Конечно, нужно немедленно бежать к урологу, если появились боли и рези при мочеиспускании — едва ли не до слез, задержки, кровь в моче. Это может быть и воспаление в уретре, и мочекаменная болезнь. Не нужно ждать, что все пройдет. В течение шести часов — к врачу.
Для детей 6−7 лет экстренное показание — невозможность закрыть головку крайней плотью. Возникают боль и отеки. Если обратиться к врачу больше чем через сутки, есть риск некроза головки, которую придется удалить.
Все остальные состояния — асимметрия мошонки, изменения цвета, искривление члена, отсутствие яичка в мошонке у детей, задержка полового развития — плановые, не срочные.
Есть еще один важный показатель — увеличение грудных желез (гинекомастия). У мальчиков грудные железы находятся в зачаточном состоянии. В момент полового созревания из-за «гормонального шторма» происходит активация этих участков.
В течение 6−12 месяцев железы должны прийти в норму. Но если увеличение продолжается более года, то это повод показаться детскому урологу-андрологу для обследования и определения лечения. Может потребоваться даже операция.
При проведении медосмотра детский уролог-андролог может заподозрить у подростка даже наличие генетического заболевания, обусловленного лишней Х-хромосомой — синдром Кляйнфелтера.
Эта аномалия характеризуется малыми размерами яичек (как у совсем маленького мальчика), длительным увеличением грудных желез, высоким, «баскетбольным» ростом и крайне высоким риском нарушения репродуктивной функции. Так что не пропускайте медосмотры!