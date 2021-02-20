Здоровье дало течь. Барнаульский уролог рассказал, что делают врачи для решения самых деликатных проблем пациентов

По данным ВОЗ, до 95% женщин разного возраста хоть раз в жизни испытывали проблемы, связанные с недержанием мочи. А свыше 30% мужчин 18−40 лет в той или иной степени страдают нарушениями половой функции. Это проблемы, о которых до недавнего времени было не принято, да и просто стыдно говорить. Но развитие урологической помощи в стране и в крае, открытие новых препаратов и новых методик лечения сделали любые деликатные проблемы решаемыми. В этом уверен заведующий отделением урологии Железнодорожной больницы Барнаула Борис Неймарк.

Про мужчин и женщин

— С какими проблемами чаще всего обращаются к урологу?

— Одна из наиболее часто встречающихся проблем — мочекаменная болезнь. Алтайский край эндемичен по этому заболеванию. Причиной тому — качество воды, она довольно жесткая. Впрочем, это лишь один из факторов.

Часты воспалительные заболевания. Пиелонефрит — воспаления почек, циститы, характерные больше для женщин. Еще один блок — сугубо мужской — доброкачественная гиперплазия (аденома) предстательной железы. Количество таких пациентов увеличивается.

За последние несколько десятков лет возможностей в урологии стало больше. Благодаря современным технологиям диагнозы ставятся быстрее и легче, лабораторное и техническое оборудование стало точнее и мощнее, а лечение малотравматичным и щадящим.

Цифра 9500 новым пациентам в 2020 году поставлен диагноз «мочекаменная болезнь». У 19022 человек диагностированы другие заболевания мочеполовой системы.

Борис Неймарк , уролог. Анна Зайкова.

Таблетки или скальпель

— Почему возникает воспалительный процесс и как его лечить?

— Факторов развития очень много — от банального переохлаждения до хронических нарушений мочеиспускания, которые влекут за собой осложнения в виде воспалительного процесса. Это могут быть пациенты, отягощенные сопутствующими заболеваниями. Сахарный диабет, например, благоприятствует развитию пиелонефрита.

Для того чтобы решить проблему, в частности при остро начавшемся воспалительном процессе, надо в максимально сжатые сроки провести диагностику и приступить к лечению. Одна из частых причин воспаления — нарушение оттока мочи. Если быстро не восстановить отток, невозможно будет справиться с самим воспалительным процессом.

Важный момент: несмотря на улучшение состояния пациента, которое при адекватно назначенной терапии может наступить довольно быстро, курс лечения обязательно нужно довести до конца.

Если закончить лечение на полпути, то высок риск перехода воспалительного процесса в хроническую форму. Обязательны и контрольные анализы, чтобы убедиться, что выбран правильный путь лечения и проблема решена полностью.

Если говорить о простатите, то тут тоже могут быть разные причины воспаления. В первую очередь— заболевания, передающиеся половым путем. Это касается молодых мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, ведущих активную половую жизнь.

Если при этом мужчина пытается замолчать проблему и вовремя не обращается к урологу, есть риски нарушений репродуктивной функции. А это уже настоящая проблема. Как правило, простатит лечится медикаментозно, но если дело дошло до формирования гнойного очага в предстательной железе, то поможет только хирургическое вмешательство.

Операция. Больница № 11. Altapress.ru.

— Как не попасть на операционный стол?

— Если здоровый человек без каких-либо хронических заболеваний начинает несколько раз за ночь вставать в туалет с явным ощущением неполного опорожнения мочевого пузыря, пора к врачу. Этот пример часто встречается в практике урологов.

При появлении любых жалоб, особенно после сомнительного полового акта, нужно проходить диагностику. К большому сожалению, процесс этот затягивается. И еще хуже — начинается самолечение, в том числе антибиотиками.

Это тупиковая ветвь, потому что потом с таким пациентом очень сложно разобраться: клиническая картина стирается.

Когда идти к врачу

— Стоит ли мужчине задумываться о своем здоровье , если его ничто не беспокоит?

— По всем учебниками и классическим канонам считается, что мужчинам стоит уделять внимание своему урологическому здоровью после 40−45 лет. Это тот возраст, когда даже в случае отсутствия жалоб стоит пойти на диспансеризацию и сдать ряд анализов, чтобы удостовериться, что проблем нет. В том числе исключить онкологическую составляющую.

И надо сказать, что количество пациентов, которые обращаются самостоятельно, растет. Потому что, во-первых, урологическая помощь стала доступнее. Во-вторых, стало менее зазорным обсуждать урологическую тематику, мужчины стали меньше стесняться. Еще и женщины способствуют: если видят, что проблема есть, уговаривают свою вторую половину пойти и пройти обследование.

Борис Неймарк , уролог. Анна Зайкова.

Туалет везде

— Недержание мочи у женщин — проблема , о которой говорят мало. В чем причина этого недуга?

— Недержание мочи — весьма непростое заболевание. Это большой симптомокомплекс. Первопричины могут быть связаны с нарушением анатомии тазовых органов и промежности, например после тяжелых родов.

Это так называемое истинное недержание мочи, которое сразу и резко нарушает качество жизни. Моча непроизвольно отходит порциями при любой физической нагрузке, при быстрой ходьбе, кашле, чихании, смехе.

Проблема деликатная. Женщины вынуждены постоянно пользоваться урологическими прокладками и даже иногда памперсами. И как следует продумывать маршруты передвижения, чтобы на пути все время был туалет.

Далеко не каждая пациентка готова об этом рассказывать. А женщины старше 55−60 лет иногда думают, что это возрастные изменения и их никак не исправишь, фактически сами себя убеждают в этом.

Но выход есть. После правильной диагностики последует оперативное вмешательство, после чего пациентка навсегда забудет о своей проблеме. А значит, нисколько не потеряет в качестве жизни — очень важном социальном критерии.

Так же как во всех областях хирургии, здесь есть малотравматичные способы, которые позволяют с минимальными потерями для пациентки решить проблему.

Современное хирургическое решение — установка специального сетчатого импланта непосредственно под уретру. Это своеобразный «гамак». Материал, из которого он произведен, приживается хорошо, не вызывает отторжений. Никаких серьезных хирургических повреждений при этом нет.

Урология РЖД. Анна Зайкова.

Гиперактивный пузырь

— Как диагностируют таких пациенток?

— По-хорошему, они должны быть осмотрены несколькими врачами. Помимо уролога, это гинеколог или уролог-гинеколог, а также невролог или нейрохирург, который исключит или подтвердит неврологическую составляющую.

Дело в том, что есть такое понятие как нейрогенный, или гиперактивный, мочевой пузырь — состояние при котором есть частые позывы, большей частью непродуктивные. Пациентки думают, что это признаки цистита, хотя на самом деле процесс никак не связан с воспалением.

И именно в таком случае нужно пытаться искать первопричину в другой плоскости, настает момент, когда решение по дальнейшему обследованию и лечению принимается коллегиально — работает команда специалистов.

Больница , операция. CC0

Самая мужская таблетка

— Нарушения эрекции — это урологическая проблема?

— Безусловно. И буквально за последние несколько десятков лет в лучшую сторону изменилась диагностика. Фармакотерапия, малоинвазивные технологии и современная хирургия — все это на вооружении врачей в решении столь деликатной проблемы.

В конце 1990-х ультразвуковая диагностика широко шагнула в повседневную жизнь; стали использовать и высокотехнологичные методы — МРТ и КТ. Другая сторона — развитие фарминдустрия, появление новых препаратов, способных решить проблему эрекции. В 70−80-е годы прошлого века о таком прорыве можно было только мечтать.

— По-вашему , нормально , что человек принимает таблетки , если они не лечат?

— Некоторые пациенты отягощены болезнями настолько, что иных вариантов у них может и не быть. Для них и это прорыв. Половая жизнь гарантирована.

В фармакологии есть большая категория препаратов, улучшающих качество жизнь. Это касается, например, и нестабильного давления, и некоторых расстройств желудочно-кишечного тракта. Человек принимает таблетку и не испытывает никакого дискомфорта, имея при этом хроническое заболевание.

Таблетка. Открытые источники.

Голова и все , что ниже

— Есть мнение , что эректильная дисфункция во многих случаях надумана и у нее нет никаких физиологических предпосылок.

— Бывает и так, что приходит молодой здоровый человек с жалобами, а в разговоре выясняется, что и половой жизни-то у него практически не было. Просто он внимательно изучил материалы в интернете и убедил себя, что болен.

Это скорее психологическая проблема. Поэтому подобные консультации, что называется, не по адресу. Но даже если понятно, что в проблеме нет урологической составляющей, стараешься поговорить с пациентом чуть дольше. В ряде случаев срабатывает.

— Чаще всего в чем причины дисфункции?

— Это может быть приобретенная или врожденная проблема, если она не связана с травмой полового органа. Стрессы, частые воспалительные заболевания, патологии сосудов — вен и артерий.

Есть заболевания, которые существенно влияют на эректильную функцию. Например, тяжелая форма сахарного диабета или варикозное расширение вен.

Секс , объятия , любовь , пара. СС0

— Как диагностируют заболевание?

— Сейчас есть четкие ультразвуковые методики, позволяющие оценить состояние кровотока в половом органе. Это самый базовый диагностический стартовый шаг.

Второй шаг — мультиспиральная компьютерная томография. Этот метод позволяюет воссоздать сосудистую архитектонику органа, что в свою очередь дает возможность четко выявить проблему.

Радикальный метод

— Помогут медикаменты или радикальные вмешательства?

— Во многих случаях эректильная дисфункция лечится медикаментозно, главное — понять причины. Но высшая форма помощи — это все же хирургия, фаллоэндопротезирование.

Современные протезы помогают полностью имитировать эрекцию здорового человека, все ощущения сохраняются. Это двухкамерное устройство, которое имплантируется в половой член и мошонку. Смысл в том, что жидкость из одного резервуара с помощью помпы перетекает в другой, растягивая орган.

Для того чтобы вызвать эрекцию, достаточно надавить на кнопку в мошонке. Человек, не обладающий знаниями или повышенным любопытством, никогда не догадается, что у пациента есть протез.

Есть альтернатива — отечественные протезы. Имплант представляет собой два гибких «карандаша», которые устанавливаются в половой член, и максимум, что пациент может сделать, — это согнуть или разогнуть орган. Он все время по факту находится в эрегированном состоянии. Люди, конечно, с этим свыкаются, но о комфорте и эстетике тут речь не идет.

Урология РЖД. Анна Зайкова.

Стоимость отечественных имплантов можно выговорить без нервного расстройства — от 10 до 40 тыс. рублей. Импортные стоят от 250 тыс.

Было бы замечательно, если бы существовала федеральная программа высокотехнологичной помощи при эректильной дисфункции. Сейчас бесплатно дать протез никто не может. Так что пациент во многих случаях остается глубоко несчастным.

— Многие специалисты говорят , что в последнее время все чаще стало встречаться бесплодие у мужчин. С чем , на ваш взгляд , это связано?

— Я думаю, что количество таких пациентов растет, потому что появилось много центров как государственных, так и коммерческих, где можно пройти диагностику.

Спермограмма — исследование семенной жидкости — перестала быть чем-то космическим и непонятным. И главное, что есть места, где можно получить результат — беременность. Стало понятно, куда и к какому специалисту следует идти с такой проблемой.