Разработчик российской вакцины заявил, что 20% переболевших ковидом не имеют антител

Разработчик вакцины «Спутник V» Александр Гинцбург заявил, что минимум у 20% переболевших ковидом не вырабатываются антитела, сообщает ТАСС.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.

«Среди переболевших это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител», — сказал Гинцбург.

И отметил — этим людям имеет смысл сделать прививку от коронавируса.

При этом еще в начале марта Гинцбург допускал, что переболевшим коронавирусом людям хватит инъекции только первым компонентом «Спутника V», пишет polit.ru.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что 10% населения всего мира вообще не восприимчивы к вакцинации.

Ранее о рисках вакцинации во время Великого поста предупредили эксперты. При недостатке белков в рационе адекватной реакции иммунной системы на прививку не будет, считает заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Минздрава Елена Волчкова. Легкоусвояемые белки содержат мясо, рыба и яйца.