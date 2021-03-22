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Здоровье

Разработчик российской вакцины заявил, что 20% переболевших ковидом не имеют антител

Разработчик вакцины «Спутник V» Александр Гинцбург заявил, что минимум у 20% переболевших ковидом не вырабатываются антитела, сообщает ТАСС.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

«Среди переболевших это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител», — сказал Гинцбург.

И отметил — этим людям имеет смысл сделать прививку от коронавируса.

При этом еще в начале марта Гинцбург допускал, что переболевшим коронавирусом людям хватит инъекции только первым компонентом «Спутника V», пишет polit.ru.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что 10% населения всего мира вообще не восприимчивы к вакцинации.

Ранее о рисках вакцинации во время Великого поста предупредили эксперты. При недостатке белков в рационе адекватной реакции иммунной системы на прививку не будет, считает заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Минздрава Елена Волчкова. Легкоусвояемые белки содержат мясо, рыба и яйца.

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