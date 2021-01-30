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Здоровье

Разработчик «Спутника V» пообещал выпустить лайтовую версию

Однокомпонентный вариант вакцины от коронавируса «Спутник V» будет носить название «Спутник Лайт» и выйдет на рынок в феврале, объявил Российский фонд прямых инвестиций.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Источник «Коммерсанта» добавил, что речь в данном случае может идти о периоде с февраля по март.

Аккаунт препарата ответил на сообщение о результатах тестирования однокомпонентной вакцины компании Johnson & Johnson. Разработчик «Спутника V» заявил, что вакцина Johnson & Johnson — «это, по сути, первая половина „Спутника V“. В феврале мы тоже выпустим однокомпонентную вакцину, которую мы назвали „Спутник Лайт“».

По сообщению Johnson & Johnson, вышедшему за несколько минут до объявления о вакцине «Спутник Лайт», разработка компании по итогам третьего этапа испытания показала среднюю эффективность 66%.

При этом Johnson & Johnson отметила, что вакцина показала эффективность 85% против тяжелых случаев COVID-19.

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