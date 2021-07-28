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Здоровье

Реанимацию барнаульской больницы расширят в три раза

В горбольнице № 12 Барнаула начали расширять реанимационное отделение. Мощности увеличат с шести до 18 мест, с возможностью развернуть до 24 коек. Об этом рассказали в минздраве Алтайского края.

Ремонт в Городской больнице №12 Барнаула.
Ремонт в Городской больнице №12 Барнаула.
zdravalt.ru

Ремонт в больнице проводят в преддверии большой реорганизации. В 2022 году два учреждения (больницы № 11 и 12) станут одной больницы скорой медицинской помощи, второй в городе.

Строительная готовность реанимации составляет 90%. Полностью обновлена система вентиляции, установлены новые окна, электропроводка и система водоснабжения, закуплено новая мебель и оборудование для оказания экстренной помощи, в том числе 24 аппарата ИВЛ.

На эти цели из краевого бюджета выделили более 50 млн рублей.

Горбольница №12 Барнаула. Реанимация.
Горбольница № 12 Барнаула. Реанимация.
zdravalt.ru

К концу следующей недели капитальный ремонт отделения закончат.

При необходимости отремонтированное реанимационное отделение будет принимать пациентов с COVID-19, а после снижения заболеваемости сюда будут госпитализировать больных с острым нарушением мозгового кровообращения, терапевтического и кардиологического отделений.

Горбольница №12 Барнаула.
Горбольница № 12 Барнаула.
zdravalt.ru

В ближайшее время молодые анестезиологи из АГМУ пополнят кадровый состав больниц, добавил главный врач Горбольницы № 12 Сергей Воронкин.

Поэтапный капремонт остальных отделений планируют начать в 2022 году. Одновременно подготовят и медицинское задание по проектированию ГБ № 11.

Зачем объединяют больницы

Больницы № 11 и № 12 как отдельные учреждения затрат требуют вдвое больше, а фактически находятся на одной территории и дублируют друг друга по многим отделениям и профилям.

В принятии решения об объединении минздрав руководствовался необходимостью сделать доступной экстренную помощь для жителей Барнаула, как бы разделив город на две части и закрепив их за двумя больницами скорой помощи.

Подробнее о реорганизации — в материале altapress.ru.

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