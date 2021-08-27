«Редко вызывает отек Квинке». Что известно о новой российской вакцине против COVID-19

4 Кому можно прививаться «ЭпиВакКороной-Н»?

Вакцина предназначена для людей от 18 до 60 лет. Противопоказана она беременным, тем, у кого есть аллергия на компоненты препарата, злокачественные новообразования и аутоиммунные заболевания.