«Редко вызывает отек Квинке». Что известно о новой российской вакцине против COVID-19

Новая вакцина называется «ЭпиВакКорона-Н». Она основана на пептидных антигенах для профилактики ковида.
Введение препарата — двукратное. Уколы «ЭпиВакКороны-Н» будут ставить в дельтовидную мышцу или латеральную широкую мышцу бедра с интервалом в 14−21 день. Объем одной прививки составляет 0,5 мл.
Среди «побочек» препарата — боль в месте введения и кратковременное повышение температуры до 38,5 градусов. Реже возникает отек Квинке.
Вакцина предназначена для людей от 18 до 60 лет. Противопоказана она беременным, тем, у кого есть аллергия на компоненты препарата, злокачественные новообразования и аутоиммунные заболевания.
В России доступны 4 прививочных препарата для профилактики коронавируса:
- «Спутник V»;
- «ЭпиВакКорона»;
- «КовиВак»;
- «Спутник Лайт» (для ревакцинации).