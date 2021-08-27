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Здоровье

«Редко вызывает отек Квинке». Что известно о новой российской вакцине против COVID-19

Российский Минздрав зарегистрировал пятую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на реестр лекарственных средств.

Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
СС0
1 Что за препарат?

Новая вакцина называется «ЭпиВакКорона-Н». Она основана на пептидных антигенах для профилактики ковида.

2 Сколько доз прививки «ЭпиВакКорона-Н» нужно ставить?

Введение препарата — двукратное. Уколы «ЭпиВакКороны-Н» будут ставить в дельтовидную мышцу или латеральную широкую мышцу бедра с интервалом в 14−21 день. Объем одной прививки составляет 0,5 мл.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com
3 У вакцины есть побочные реакции?

Среди «побочек» препарата — боль в месте введения и кратковременное повышение температуры до 38,5 градусов. Реже возникает отек Квинке.

4 Кому можно прививаться «ЭпиВакКороной-Н»?

Вакцина предназначена для людей от 18 до 60 лет. Противопоказана она беременным, тем, у кого есть аллергия на компоненты препарата, злокачественные новообразования и аутоиммунные заболевания.

Беременность. Девушка.
Беременность. Девушка.
Pixabay.com
5 Какие еще вакцины зарегистрированы в стране?

В России доступны 4 прививочных препарата для профилактики коронавируса:

  • «Спутник V»;
  • «ЭпиВакКорона»;
  • «КовиВак»;
  • «Спутник Лайт» (для ревакцинации).
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