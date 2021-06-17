17 июня
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Здоровье

Ректор медуниверситета в Сибири предложил ограничить передвижение непривитым от ковида

Ректор Иркутского государственного медуниверситета Игорь Малов предложил «ограничить в передвижения» непривитых от COVID-19 россиян.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова

О необходимости ограничения передвижения непривитых от коронавируса россиян Игорь Малов рассказал во время прямого эфира в соцсетях, на который обратил внимание Glagol38.

Ректор подчеркнул, что это его личное мнение.

Он предложил запускать людей в общественные заведения и места массового отдыха лишь при предъявлению электронного сертификата о вакцинации, который выдается на «Госуслугах».

Малов предполагает, что данная мера поможет обезопасить население, пишет Тайга.инфо. Однако ректор еще раз подчеркнул, что это лишь его мнение и процедура не должна противоречить действующему законодательству.

Ранее Кемеровская область ввела обязательную вакцинацию против коронавируса. Ранее к аналогичным мерам прибегли власти Москвы и Московской области.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не будут вводить обязательную вакцинацию от ковида по всей стране, сообщает РИА Новости.

«По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Против обязательной вакцинации высказывался ранее и Владимир Путин. Президент России называл принудительную вакцинацию нецелесообразной, но добавлял, что непривитым грозит смертельная опасность.

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