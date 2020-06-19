Республика Алтай побила суточный рекорд по числу зараженных COVID-19

19 июня оперштаб Республики Алтай сообщил о 60 новых случаях заражения коронавирусом. Это самый высокий прирост за сутки в регионе.

Суточный прирост на 19 июня почти в два раза выше, чем 16 июня, когда коронавирус обнаружили у 34 человек.

Коронавирус подтвердился у 43 жителей Кош-Агачского района; 12 жителей Горно-Алтайска (в том числе двух человек, вернувшихся из другого региона); двух жителей Майминского района; двух жителей Усть-Коксинского района, прибывших из другого региона, и одного жителя Онгудайского района. Большинство новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В 13 случаях диагностированы симптомы ОРВИ.

На данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 396 случаев заболевания, в том числе 189 — в Кош-Агачском районе, 99 — в Горно-Алтайске, 27 — в Турочакском районе, 26 — в Улаганском районе, 22 — в Майминском районе, 13 — в Онгудайском районе, 10 — в Усть-Коксинском районе, 4 — в Шебалинском районе, 3 — в Усть-Канском районе, 2 — в Чемальском районе, 1 — в Чойском районе.

Напомним, ранее на Алтае продлили запрет на работу туробъектов. Соответствующие изменения в распоряжение внес глава региона Олег Хорохордин.