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Здоровье

Рейс Москва — Алма-Ата: госпитализирован россиянин, зараженный COVID-2019

Министерство здравоохранения Казахстана сообщило о новых случаях заражения коронавирусом, выявленных в стране.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Одним из инфицированных COVID-19 оказался гражданин России, прибывший в Алма-Ату 15 марта рейсом из Москвы.

Пациент 1975 года рождения находится в инфекционном госпитале.

«По нашим подходам, если мы нашли больного у себя, то он должен лечиться у нас полностью», — пояснил руководитель управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухан Абильдаев.

На территории Казахстана подтверждены 44 случая заражения коронавирусом, из них 25 зарегистрированы в столице республики городе Нур-Султане, остальные 19 — в Алма-Ате, пишет NEWS.ru.

В этих городах с 19 марта действует карантинный режим.

Смертельный случай в России

19 марта в Москве умерла пожилая пациентка, зараженная коронавирусом нового типа. Это первая официально зарегистрированная в России смерть от последствий заражения COVID-19.

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