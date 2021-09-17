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Здоровье

Режиссера Звягинцева немецкие врачи ввели в искусственную кому после 92% поражения легких

Российского режиссера Андрея Звягинцева ввели в Германии в искусственную кому в ходе лечения от коронавируса, пишет The Bell.

Коронавирус. Врачи.
Коронавирус. Врачи.
CC0

Звягинцева привезли в клинику в крайне тяжелом состоянии с поражением легких на 92%.

Сейчас врачи готовятся к выводу пациента из искусственной комы.

Предполагается, что реабилитация Звягинцева будет проходить в Германии.

Лечение и реабилитацию финансирует АФК «Система», сообщает издание. Режиссер заболел в начале июля, его лечили в России, потом вывезли в Германию, пишет bfm.ru.

Звягинцев — двукратный номинант на премию «Оскар», он выдвигался в категории «Лучший фильм на иностранном языке» с картинами «Левиафан» (2014) и «Нелюбовь» (2017).

Последний фильм Звягинцева «Нелюбовь» вышел в 2017 году и получил приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Для режиссера эта награда стала третьей на фестивале.

В 2011 году он завоевал главный приз в категории «Особый взгляд» за ленту «Елена», а в 2014 году фильм Звягинцева «Левиафан» была удостоена премии «За лучший сценарий».

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