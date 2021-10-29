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Здоровье

Роковое кровоизлияние. Как вовремя распознать инсульт

  1. Признаки инсульта
  2. Как самостоятельно выявить инсульт у человека?
  3. Кто подвержен инсульту?
  4. Первая помощь при инсульте

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения. Наступает он из-за закупорки или разрыва сосудов головного мозга. Во Всемирный день борьбы с инсультом (29 октября) altapress.ru рассказывает, как распознать страшный недуг и оказать первую помощь тому, кто от него пострадал.

1
Признаки инсульта

В числе основных «звоночков» апоплексического удара:

  • спутанность сознания и дезориентация в пространстве;
  • кратковременные и долговременные потери сознания;
  • головная боль, которую могут сопровождать тошнота и рвота;
  • невнятная речь;
  • потеря чувствительности конечностей;
Руки.
Руки.
Открытые источники в Интернете
  • головокружение;
  • расстройства зрения и слуха;
  • нарушение равновесия.
2
Как самостоятельно выявить инсульт у человека?

Если вы подозреваете у близкого человека, друга или просто прохожего инсульт, то попросите его:

  • Улыбнуться. При мозговом кровоизлиянии улыбка скривится, и уголки рта будут опущенными;
  • Заговорить. Невнятная речь — тревожный знак, который может свидетельствовать о серьезной проблеме;
  • Поднять руки. Если конечности плохо двигаются и «отворачиваются» в сторону, — это апоплексический удар.
Девушка, улыбка, зубы.
Девушка, улыбка, зубы.
Открытые источники в Интернете (СС0)
3
Кто подвержен инсульту?

У заболевания есть несколько факторов:

  • атеросклероз;
  • курение;
  • гипертония;
  • сахарный диабет;
  • алкоголизм и наркомания;
Пьянство. Алкоголизм.
Пьянство. Алкоголизм.
Pixabay.com
  • лишний вес;
  • малоподвижный образ жизни
  • преклонный возраст.
4
Первая помощь при инсульте

До приезда скорой:

  • Ослабьте пациенту все ремни, расстегните на его одежде пуговицы и застежки;
  • Поверните голову больного вбок, если у него началась рвота. Нужно это, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути;
  • Обеспечьте приток свежего воздуха;
  • По необходимости сделайте «пострадавшему» непрямой массаж сердца (он состоит из 60−70 надавливаний в минуту. При этом каждые 15 надавливаний чередуются с двумя быстрыми вдохами рот в рот).
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