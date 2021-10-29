Роковое кровоизлияние. Как вовремя распознать инсульт

1
Признаки инсульта
В числе основных «звоночков» апоплексического удара:
- спутанность сознания и дезориентация в пространстве;
- кратковременные и долговременные потери сознания;
- головная боль, которую могут сопровождать тошнота и рвота;
- невнятная речь;
- потеря чувствительности конечностей;
Руки.
Открытые источники в Интернете
- головокружение;
- расстройства зрения и слуха;
- нарушение равновесия.
2
Как самостоятельно выявить инсульт у человека?
Если вы подозреваете у близкого человека, друга или просто прохожего инсульт, то попросите его:
- Улыбнуться. При мозговом кровоизлиянии улыбка скривится, и уголки рта будут опущенными;
- Заговорить. Невнятная речь — тревожный знак, который может свидетельствовать о серьезной проблеме;
- Поднять руки. Если конечности плохо двигаются и «отворачиваются» в сторону, — это апоплексический удар.
Девушка, улыбка, зубы.
Открытые источники в Интернете (СС0)
3
Кто подвержен инсульту?
У заболевания есть несколько факторов:
- атеросклероз;
- курение;
- гипертония;
- сахарный диабет;
- алкоголизм и наркомания;
Пьянство. Алкоголизм.
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- лишний вес;
- малоподвижный образ жизни
- преклонный возраст.
4
Первая помощь при инсульте
До приезда скорой:
- Ослабьте пациенту все ремни, расстегните на его одежде пуговицы и застежки;
- Поверните голову больного вбок, если у него началась рвота. Нужно это, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути;
- Обеспечьте приток свежего воздуха;
- По необходимости сделайте «пострадавшему» непрямой массаж сердца (он состоит из 60−70 надавливаний в минуту. При этом каждые 15 надавливаний чередуются с двумя быстрыми вдохами рот в рот).