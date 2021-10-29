Роковое кровоизлияние. Как вовремя распознать инсульт

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения. Наступает он из-за закупорки или разрыва сосудов головного мозга. Во Всемирный день борьбы с инсультом (29 октября) altapress.ru рассказывает, как распознать страшный недуг и оказать первую помощь тому, кто от него пострадал.