«Росатом» готовится зайти в Барнаул с серьезным медицинским проектом

Госкорпорация «Росатом» включила Барнаул в список городов, где к 2025 году планируется реализовать крупный медицинский проект. Это укладывается в стратегию развития компании, которая усиливает свои позиции в Сибири и на Дальнем Востоке.

Участок цеха по производству изотопов ПО «ЭХЗ» (Зеленогорск, Красноярский край).

Об этом порталу «Медвестник» рассказала директор по развитию государственно-частного партнерства компании «Русатом Хэлскеа» Ольга Есаулова.

Программу «Росатома» можно назвать так: 25 крупных инфраструктурных медицинских объектов — к 2025 году".

По словам Есауловой, в ближайшие пять лет «Росатом» планирует построить: три центра ядерной медицины, шесть отделений радионуклидной терапии, 11 центров стерилизационной обработки, три многофункциональных центра облучения, а также создать площадку по производству изотопов в Обнинске и производственную площадку в Истре.

Какой из этих объектов достанется именно Барнаулу, пока не сообщается.

Напомним, что в столице Алтайского края в августе уже открылся Центр ядерной медицины.

Площадь нового медицинского объекта составила 4 тыс. кв. м. В нем смогут проводить ежегодно 4 тыс. исследований ПЭТ/КТ, 5 тыс. исследований компьютерной томографии, 10 тыс. исследований МРТ.

Соглашение о строительстве Центра ядерной медицины в Барнауле подписали еще в 2016 году бывший тогда губернатором Алтайского края Александр Карлин и инвестор Аркадий Столпнер, председатель правления Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС).