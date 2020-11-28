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Здоровье

«Росатом» готовится зайти в Барнаул с серьезным медицинским проектом

Госкорпорация «Росатом» включила Барнаул в список городов, где к 2025 году планируется реализовать крупный медицинский проект. Это укладывается в стратегию развития компании, которая усиливает свои позиции в Сибири и на Дальнем Востоке.

Участок цеха по производству изотопов ПО «ЭХЗ» (Зеленогорск, Красноярский край).
Участок цеха по производству изотопов ПО «ЭХЗ» (Зеленогорск, Красноярский край).
Госкорпорация "Росатом".

Об этом порталу «Медвестник» рассказала директор по развитию государственно-частного партнерства компании «Русатом Хэлскеа» Ольга Есаулова.

Программу «Росатома» можно назвать так: 25 крупных инфраструктурных медицинских объектов — к 2025 году".

По словам Есауловой, в ближайшие пять лет «Росатом» планирует построить: три центра ядерной медицины, шесть отделений радионуклидной терапии, 11 центров стерилизационной обработки, три многофункциональных центра облучения, а также создать площадку по производству изотопов в Обнинске и производственную площадку в Истре.

Какой из этих объектов достанется именно Барнаулу, пока не сообщается.

Напомним, что в столице Алтайского края в августе уже открылся Центр ядерной медицины.

Площадь нового медицинского объекта составила 4 тыс. кв. м. В нем смогут проводить ежегодно 4 тыс. исследований ПЭТ/КТ, 5 тыс. исследований компьютерной томографии, 10 тыс. исследований МРТ.

Соглашение о строительстве Центра ядерной медицины в Барнауле подписали еще в 2016 году бывший тогда губернатором Алтайского края Александр Карлин и инвестор Аркадий Столпнер, председатель правления Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС).

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