С «фонариком» внутри. В Барнауле открыли крупный центр ядерной медицины

В Барнауле после долгих согласований официально начал работу первый Центр ядерной медицины с высокотехнологичной диагностической визуализацией. Такая медицинская услуга станет доступна жителям края по полису обязательного медицинского страхования, и пациентам не придется ехать в Новосибирск, где находится ближайший ядерный центр. Открытие новой медорганизации позволит вывести здравоохранение края на новый уровень, считают учредители.

Ядерные мощности

Первые несколько десятков пациентов уже прошли исследования на позитронно-эмиссионном томографе, совмещенном с компьютерным томографом (ПЭТ/КТ).

Всего же новый центр площадью около 4 тыс. кв. м сможет проводить ежегодно 4 тыс. исследований ПЭТ/КТ, 5 тыс. исследований компьютерной томографии, 10 тыс. исследований МРТ.

Диагностическое отделение центра оснащено также аппаратом УЗИ экспертного класса, установкой для проведения видео-ЭЭГ-мониторинга. В центре есть консультационные кабинеты врачей — терапевта, невролога, эпилептолога, гинеколога, онколога. Численность медперсонала составит около 100 человек.

Оборудование ПЭТ/КТ требует особых знаний от врача. Один специалист за смену может выписать лишь восемь заключений. Барнаульские врачи пройдут обучение для работы на новых томографах.

Направления в Центр ядерной медицины будут выдавать в поликлиниках Алтайского края. Жители края смогут пройти диагностику бесплатно по полису ОМС. Также планируется развивать и коммерческую часть работы как для местных пациентов, так и для жителей близлежащих регионов и гостей из-за рубежа.

Центр ядерной медицины в Барнауле. altapress.ru.

Как строили центр

Открывшийся центр — результат государственно-частного партнерства. Соглашение о его строительстве подписали еще в 2016 году бывший тогда губернатором Алтайского края Александр Карлин и Аркадий Столпнер, председатель правления Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС).

На инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2019-го губернатор Виктор Томенко подтвердил решения регионального правительства в отношении социально значимого инвестиционного проекта.

Региональное правительство целевым образом выделило участок под реализацию проекта на Змеиногорском тракте, 110, корпус 2. Таким образом, Центр ядерной медицины находится в шаговой доступности от краевого онкологического диспансера.

Центр ядерной медицины в Барнауле. altapress.ru.

Центр начали строить в 2017 году, однако после его возведения еще больше года потребовалось на согласования с «Ростехом» и «Росатомом», рядом других организаций, чтобы привести все документы в соответствие с законодательством.

МИБС инвестировал в строительство и оснащение центра около 1 млрд рублей.

Факт Барнаульский центр ядерной медицины — четвертый в сети МИБС: два работают в Санкт-Петербурге с 2012 года, а третий (первый в Сибирском федеральном округе) был открыт в Новосибирске в 2019 году. На очереди — старты в Томске, Нижнем Новгороде и Твери. В ближайшие пять лет МИБС намерен вложить еще около 5 млрд рублей в строительство аналогичных центров в регионах РФ.

Что такое ПЭТ

Позитронно-эмиссионная томография — современный высокотехнологичный метод лучевой диагностики, при котором врач исследует биохимические изменения в тканях организма и таким образом выявляет патологию.

Для этого применяют специальный радиофармпрепарат — 18F-фтордезоксиглюкозу. Его вводят в вену пациента в минимальных безопасных для организма дозах.

Центр ядерной медицины в Барнауле. altapress.ru.

«Если упростить, то это меченая глюкоза — с „фонариком“, — рассказывает Аркадий Столпнер. — Здоровые клетки не „едят“ эту глюкозу, они ее просто перерабатывают и утилизируют. Патологические раковые клетки способны накапливать препарат. На экране монитора они буквально светятся».

Врач имеет возможность сделать выводы о злокачественности образования, размерах и стадии процесса по насыщенности цвета, размеру, локализации и количеству «горячих очагов».

В ближайшее время МИБС планирует расширить арсенал препаратов: технология уже внедрена в центрах ядерной медицины в Петербурге и вскоре будет передана в Новосибирск, откуда поставляют радиофармпрепараты в алтайский центр.

Если спрос на эту современную диагностику в Алтайском крае будет расти, то в центре установят собственный циклотрон, чтобы производить препараты на месте.

Центр ядерной медицины в Барнауле. altapress.ru.

ПЭТ отличается точностью 90% и показана в 60% случаев вновь выявляемых онкологических заболеваний. Диагностика позволяет найти злокачественную опухоль размером в несколько миллиметров. Ни один из других методов не может дать большей точности: на КТ и МРТ врач увидит, например, лишь обычный лимфоузел, но не сможет понять, что раковые клетки уже достигли его. Важно и то, что ПЭТ способна выявить опухолевые клетки на бессимптомной стадии.

Сведения о том, как далеко распространились злокачественные клетки, важны для выбора тактики лечения. Особенно если речь идет о пациентах, которые проходят или уже перенесли курсы радиотерапии и химиотерапии. ПЭТ/КТ-сканирование покажет, как изменяется опухоль, позволит увидеть новые очаги и рецидивы и оперативно скорректировать врачебную тактику.

Метод широко применяется не только в онкологии, но и в диагностике болезней сердца, головного мозга, таких как болезнь Альцгеймера, нарушения мозгового кровоснабжения.

18F-фтордезоксиглюкоза безопасна и выводится из организма пациента в течение суток.

Центр ядерной медицины в Барнауле. altapress.ru.

Цифра 1 позитронно-эмиссионный томограф на миллион населения необходим в каждой стране, по рекомендациям ВОЗ.

«Успокоить» ребенка

Центр ядерной медицины также введет некоторые ранее недоступные технологии МРТ в Алтайском крае. Так, здесь будут делать МРТ и другие исследования с анестезией малышам. Аркадий Столпнер говорит, что детская анестезиология довольно сложна и «мало кто хочет с ней связываться». Сейчас в центре оценивают подходы и прорабатывают программу такой диагностики.

По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, этот метод диагностики крайне важен и будет востребован.

Центр ядерной медицины в Барнауле. altapress.ru.

В Протонном центре МИБС в Санкт-Петербурге уже третий год делают до 30 исследований с анестезией в день и накопили достаточно опыта, чтобы внедрять его и в других городах.

Такая диагностика рекомендована детям до пяти лет, поскольку они не могут не двигаться во время процедуры, которая занимает длительное время.

Пациентами Центра ядерной медицины в Барнауле станут и совсем маленькие дети. На сегодняшний день самому младшему пациенту МИБС всего восемь месяцев, ему лечили нетипичную опухоль головного мозга.

Факт В условиях коронавирусной пандемии оборудование Центра ядерной медицины в Барнауле используют для диагностики пневмонии у пациентов с подозрением на COVID-19, тем самым разгружая диагностический центр. До 40 человек в день проходят здесь компьютерную томографию.

Центр ядерной медицины в Барнауле. altapress.ru.

Что такое МИБС

Медицинский институт имени Березина Сергея — самый крупный частный инвестор в области здравоохранения в РФ. С момента создания в 2003 году в Санкт-Петербурге компания вложила в реализацию своих проектов около 20 млрд руб. Специализация МИБС — диагностика и лечение онкологических заболеваний.

Сегодня МИБС включает федеральную сеть диагностических центров из 81 центра МРТ в 63 городах РФ и Армении, объединенных в единую телемедицинскую сеть. В центрах МИБС выполняется 15% МРТ-исследований в стране.

В 2017 году МИБС открыл первый в РФ и странах СНГ центр протонной терапии, где сегодня получают самое передовое лучевое лечение 800 пациентов в год.