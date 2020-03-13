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Здоровье

Роскачество рассказало, какое вино помогает сбросить лишний вес

В Роскачестве рассказали, противоречат ли друг другу тенденция на здоровый образ жизни и растущий спрос на вино.

Виноград. Вино
Виноград. Вино
СС0

В организации подчеркнули, что существуют разные и противоречивые мнения о том, как вино влияет на процесс похудения.

«Некоторые диетологи категорически запрещают употреблять спиртное, а другие считают, что небольшое его количество не повлияет на фигуру, а, наоборот, поможет похудеть, ведь оно ускоряет метаболизм и способствует расщеплению жиров», — говорится в сообщении.

Эксперты Роскачества утверждают, что худеющим лучше отказаться от употребления вина. Но если вы попали на мероприятие, где велика вероятность выпить бокал вина, лучше отдавать предпочтение сухим — в них нет сахара.

«Калорийность полусладкого вина 12 градусов будет выше, чем калорийность сухого вина 14 градусов», — отметили в организации.

Еще одно преимущество бокала сухого вина во время диеты — велика вероятность спокойно уснуть. Но даже умеренное употребление вина не стоит сочетать с занятиями спортом.

При диете точно не стоит употреблять крепкие алкогольные напитки, такие как виски, коньяк, ром и т. д., поскольку они очень калорийны.

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