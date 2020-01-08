Росподтребнадзор рассказал, какие блюда не стоит заказывать в общепите

Росподребнадзор предупредил потребителей о наиболее опасных блюдах в местах общественного питания. Ведомство перечислило блюда, которые не стоит заказывать в кафе и ресторанах из-за риска возникновения инфекции.

В Росподребнадзоре сообщили, что наиболее опасными являются многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), а также студень.

Кроме того, специалисты рассказали, что необходимо предпринять в случае отравления в ресторане. В первую очередь необходимо обратиться к врачу. «Этот шаг нужен для получения не только квалифицированной помощи, но и медицинского заключения, которое поможет доказать причинно-следственную связь между ужином в ресторане и отравлением», — поясняют в ведомстве.

Также необходимо сохранить чек из ресторана, найти свидетелей и написать претензию владельцу заведения. В заявлении можно указать требования о возврате стоимости ужина, компенсации стоимости лечения или утраченного заработка в случае больничного.

В сообщении также добавили, что при невозможности разрешить ситуацию в мирном порядке, следует обратиться в суд, а также направить соответствующую жалобу в Роспотребнадзор.

Ранее Роспотребнадзор дал советы, на что обращать внимание при покупке тортов. Смотреть нужно как на условия их транспортировки и хранения, так и на состав.