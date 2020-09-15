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Здоровье

Роспотребнадзор: коронавирус нашли в воде и пище

Роспотребнадзор выявил 46 случаев, когда коронавирус в регионах России находили в воде и пище, заявила на заседании президиума Российской академии наук (РАН) глава службы Анна Попова, сообщает ТАСС.

Кран. Вода.
Кран. Вода.
СС0

Исследования на наличие коронавируса в воде и пище начали проводить 3 сентября во всех регионах России. Для этого используется методика, разработанная Центром вирусологии «Вектор».

Берутся пробы как питьевой, так и сточной воды, пишет Lenta.ru.

Ранее эксперт пояснил, передается ли коронавирус нового типа от животных к людям. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее сообщала о нескольких случаях, когда после тесного контакта с больным человеком заболевали животные — люди заразили несколько собак, кошек и одного тигра. Эти случаи произошли в Бельгии, Гонгконге и США.

Однако Константин Савенков, замруководителя Россельхознадзора рассказал, что нет никакого основания предполагать, что животные могут распространять коронавирусную инфекцию и заражать человека.

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