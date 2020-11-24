Роспотребнадзор назвал регионы, где зафиксирован пик заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в 13 регионах страны зафиксирован суточный пик прироста больных коронавирусом, в эту группу попала Республика Алтай.

Также в «списке Поповой» оказались Санкт-Петербург, Архангельская и Псковская области, Карелия, Тува, Хакасия, Бурятия и некоторые другие регионы.

«Суточный показатель распространения коронавируса на прошлой неделе составлял от 1,8 до 57,5 случаев на 100 тыс. жителей. Разброс суточного показателя был в интервале от 1,8 на 100 тыс. населения в Республике Татарстан до 57,5 в Республике Карелия. Ситуация в регионах, безусловно, разная», — цитирует начальницу ведомства ТАСС.

Пиковые значения должны стать серьезным сигналом для губернаторов этих регионов. Они должны в значительной степени ограничить все массовые мероприятия, а также принять уже сейчас ограничения на проведение новогодних праздников.

Алтайский край в этом списке пока не находится. И это является объяснением тому, что губернатор региона Виктор Томенко пока не принял окончательного решения за или против массовых новогодних гуляний.

В правительстве края утверждают, что вопрос о запрете новогодних гуляний еще не решен, идут консультации со специалистами.