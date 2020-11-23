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Новогодние корпоративы запретят в Алтайском крае

Новогодние корпоративы и другие праздничные мероприятия запретят в Алтайском крае из-за коронавируса, рассказала депутат АКЗС Мария Прусакова.

Рождество и Новый год.
Рождество и Новый год.
СС0.

Об этом в ходе очередного еженедельного совещания депутатов регионального парламента проинформировал спикер АКЗС Александр Романенко.

«Кроме того, на днях будет подписано распоряжение губернатора о запрете работы кафе и ресторанов с 19:00 до 6:00», — написала Прусакова.

Ранее уже сообщалось, что в Барнауле решили отменить новогодние представления для детей, массовые концерты и фейерверки, а краевые власти запретят многолюдные новогодние гуляния.

При этом ковидный госпиталь в Алтайском центре охраны материнства и детства закроют с 1 декабря из-за «улучшения эпидемиологической ситуации».

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