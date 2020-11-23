Новогодние корпоративы запретят в Алтайском крае

Об этом в ходе очередного еженедельного совещания депутатов регионального парламента проинформировал спикер АКЗС Александр Романенко.
«Кроме того, на днях будет подписано распоряжение губернатора о запрете работы кафе и ресторанов с 19:00 до 6:00», — написала Прусакова.
Ранее уже сообщалось, что в Барнауле решили отменить новогодние представления для детей, массовые концерты и фейерверки, а краевые власти запретят многолюдные новогодние гуляния.
При этом ковидный госпиталь в Алтайском центре охраны материнства и детства закроют с 1 декабря из-за «улучшения эпидемиологической ситуации».