Барнаульцев оставят без новогодних салютов и детских елок, но со светящимся гербом

В Барнауле решили отменить новогодние представления для детей, массовые концерты и фейерверки, но от традиционного снежного города не откажутся. На пл. Сахарова установят горки, скульптуры и главную городскую елку, рассказали в мэрии.

Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова.

Для украшения новогоднего городка уже купили пять светодиодных перетяжек длиной 35 метров, украшения «Бокал» в количестве 14 штук, которые разместят на опорах освещения и новый светодиодный герб Барнаула. Он украсит вход на площадь со стороны ул. Молодежной.

На площади смонтируют не только елку, но снежные скульптуры быка (символа наступающего 2021 года), Деда Мороза и Снегурочки, установят четыре маленьких и одну среднюю горку, два детских ледовых аттракциона.

Входы на площадь оформят ледяными башнями с подсветкой и барельефами.

Ледовый городок на пл. Сахарова , 2017 год. barnaul.org

Для оформления города будут использовать светодиодные виньетки и фонтан, который установят на пересечении пр. Ленина с ул. Молодежной.

На улицах появятся снежные, ледовые композиции, живописные панно, надувные, ледяные и световые скульптуры, светодиодные сетки, прожекторы, искусственные ели и многое другое.

Появились и новые эскизы для праздничных баннеров и плакатов. В их основе советские новогодние открытки, которые создавал художник-аниматор студии «Союзмультфильм» Владимир Зарубин.

Новогодние плакаты для украшения Барнаула , 2020−2021 год. barnaul.org

Чего не будет в Новый год

Из-за коронавируса власти решили отменить мероприятия с массовым скоплением людей в районах города и на пл. Сахарова, в том числе не будет и новогодних фейерверков.

Отменяются также новогодние представления для детей во дворцах и домах культуры города.