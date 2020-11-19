Алтайские власти запретят массовые новогодние гуляния

Оперштаб предлагает запретить любые мероприятия развлекательного характера, где невозможно обеспечить соблюдение безопасной социальной дистанции между людьми.
«Таким образом, под запрет скорее всего попадут новогодние представления, дискотеки и подобные мероприятия на предприятиях общепита, в учреждениях культуры и т.д.» — сообщили власти.
По опыту других регионов запрет может быть введен в период с 15 декабря по 15 января 2021 года.
Пока окончательного решения в штабе не приняли. Для этого нужно согласование с Роспотребнадзором и полицией — все нужно оформить документально.
Ранее стало известно, что в Рубцовске «в связи с тяжелой пандемической ситуацией» городские власти решили отказаться от традиционного снежного городка и горок.
По последним данным, в Алтайском крае с начала пандемии коронавирусом заболели 23 620 человек, 20 161 вылечились и тысяча умерли.