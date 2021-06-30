Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для тех, кто недавно привился от коронавируса

Роспотребнадзор советует не принимать алкоголь и соблюдать все меры предосторожности до 42 дней после вакцинации. Рекомендации для привитых россиян опубликованы на сайте ведомства.

Как отмечают эксперты Роспотребнадзора, в первые три дня после вакцинации от COVID-19 не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и сауна (можно принимать душ). Также следует ограничить прием алкоголя.

Пока нарабатывается иммунитет, вакцинированный должен носить маску, соблюдать социальную дистанцию и соблюдать правила личной гигиены. «Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35−42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом», — подчеркивают эксперты.

Кроме того, ведомство напомнило, что плохое самочувствие после прививки — норма для многих пациентов.

«У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — повысится температура и другое​​​. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия — можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, что вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их будущих детей.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России не зафиксировано ни одного летального исхода из-за вакцинации от коронавируса.