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Здоровье

Роспотребнадзор: основные данные о ковиде уже получены

Коронавирус перейдет в разряд сезонных инфекций, когда уровень коллективной иммунизации достигнет 80%, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Специалист рассказал, что в таких условиях вирус будет изменяться меньше, поскольку он мутирует только в неиммунном организме, пишет РИА Новости.

Горелов отметил — в настоящее время коронавирус требует дополнительного изучения из-за постоянных мутаций, хотя «основные данные о нем уже получены».

Ранее в Роспотребнадзоре уже отмечали, что снижение количества летальных исходов и увеличение потенциала распространения коронавирусной инфекции являются признаками того, что заболевание становится сезонным, пишет «Росбалт». В ведомстве предположили, что в дальнейшем вирус SARS-CoV-2 войдет в структуру сезонных возбудителей ОРВИ.

Между тем профессор Эндрю Поллард назвал невозможным появление коллективного иммунитета от коронавируса.

По словам Эндрю Полларда, ныне используемые вакцины являются эффективными в плане защите от тяжелых случаев коронавирусной инфекции и летальных исходов, но не от заражения.

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