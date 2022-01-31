Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 января -22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Роспотребнадзор «отменил» теорию рукопожатий из-за эпидемии

Роспотребнадзор из-за коронавируса рекомендует избегать рукопожатий и поцелуев в щеку, сообщает РИА Новости.

Вирус.
Вирус.
Eneas De Troya, CC BY 2.0, part from original.

Самое главное — поддерживать чистоту рук и поверхностей, использовать дезинфицирующее средство, всегда мыть руки перед едой. На работе нужно регулярно очищать клавиатуру компьютера, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни.

Рекомендуется также не касаться рта, носа или глаз немытыми руками, обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час.

Пневмонию, вызванную коронавирусом, нельзя лечить антибиотиками, лечение должно быть направлено на поддержание функции легких, сообщили в ведомстве, пишет bfm.ru.

Специфического противовирусного препарата от нового заболевания нет.

Режим ЧС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января провела специальное совещание в связи со вспышкой в Китае нового коронавируса (2019-nCoV).

Специальное заявление ВОЗ оперативно размещено на сайте организации.

По последним данным, от болезни скоропостижно скончались уже 213 человек. Заражены им около 9,4 тыс. человек.

В связи с этими обстоятельствами ВОЗ объявляет коронавирус международной чрезвычайной ситуацией.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость