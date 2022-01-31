Роспотребнадзор «отменил» теорию рукопожатий из-за эпидемии

Самое главное — поддерживать чистоту рук и поверхностей, использовать дезинфицирующее средство, всегда мыть руки перед едой. На работе нужно регулярно очищать клавиатуру компьютера, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни.
Рекомендуется также не касаться рта, носа или глаз немытыми руками, обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час.
Пневмонию, вызванную коронавирусом, нельзя лечить антибиотиками, лечение должно быть направлено на поддержание функции легких, сообщили в ведомстве, пишет bfm.ru.
Специфического противовирусного препарата от нового заболевания нет.
Режим ЧС
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января провела специальное совещание в связи со вспышкой в Китае нового коронавируса (2019-nCoV).
Специальное заявление ВОЗ оперативно размещено на сайте организации.
По последним данным, от болезни скоропостижно скончались уже 213 человек. Заражены им около 9,4 тыс. человек.
В связи с этими обстоятельствами ВОЗ объявляет коронавирус международной чрезвычайной ситуацией.