Роспотребнадзор «отменил» теорию рукопожатий из-за эпидемии

Роспотребнадзор из-за коронавируса рекомендует избегать рукопожатий и поцелуев в щеку, сообщает РИА Новости .

Самое главное — поддерживать чистоту рук и поверхностей, использовать дезинфицирующее средство, всегда мыть руки перед едой. На работе нужно регулярно очищать клавиатуру компьютера, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни.

Рекомендуется также не касаться рта, носа или глаз немытыми руками, обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час.

Пневмонию, вызванную коронавирусом, нельзя лечить антибиотиками, лечение должно быть направлено на поддержание функции легких, сообщили в ведомстве, пишет bfm.ru.

Специфического противовирусного препарата от нового заболевания нет.

Режим ЧС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января провела специальное совещание в связи со вспышкой в Китае нового коронавируса (2019-nCoV).

Специальное заявление ВОЗ оперативно размещено на сайте организации.

По последним данным, от болезни скоропостижно скончались уже 213 человек. Заражены им около 9,4 тыс. человек.

В связи с этими обстоятельствами ВОЗ объявляет коронавирус международной чрезвычайной ситуацией.