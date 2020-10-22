Роспотребнадзор ожидает прекращения роста распространения ковида уже в ноябре

Распространение коронавирусной инфекции текущими темпами в России может прекратиться уже в начале ноября. Однако, до того количество выявленных в день случаев в стране может достигать 20 тыс., сообщает «Интерфакс».

«Возможно, ежедневный прирост новых случаев прекратится в первой декаде ноября. Предположительно, на пике мы выйдем на 20 тысяч новых случаев», — сказала замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

При этом эксперт отметила, что на ее прогноз может повлиять отношение жителей РФ на введенные антиковидные меры: «Ограничительные меры сразу эффект не продемонстрируют даже при строгом соблюдении. Должен пройти минимум 1−1,5 инкубационных периода — это 14−21 день. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель».

По ее словам, прогнозирование поведения коронавируса затруднено группой влияющих на это факторов, пишет polit.ru. В их числе эксперт назвала другие сезонные вирусы, несоблюдение рекомендованных властями норм безопасности и переохлаждение. Последнее может снизить иммунитет, что позволит ковиду проще проникнуть в организм.

Ранее естественный спад заболеваемости от коронавируса спрогнозировал российский ученый. Спад заболеваемости COVID-19 в России произойдет в январе-марте 2021 года, если не принять дополнительные меры, заявил первый замдиректора Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) Андрей Юрченко.

Статистика

За последние сутки в РФ выявили 15 700 новых случаев ковида. Всего в стране заражены 1 447 335 человек.