Естественный спад заболеваемости от коронавируса спрогнозировал российский ученый

Естественный спад заболеваемости COVID-19 в России произойдет в январе-марте 2021 года, если не принять дополнительные меры, заявил первый замдиректора Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) Андрей Юрченко, пишет « Интерфакс ».

В текущей ситуации, без новых противоэпидемиологических решений, рост заболеваемости будет наблюдаться до середины декабря — к таким выводам пришли специалисты ФИЦ ИВТ.

Юрченко объяснил, что при расчетах учитывалось тестирование на коронавирус и разное протекание болезни, перемещение людей между городами, регионами и странами, а также данные о закрытии общественных мест, учебных заведений, режиме самоизоляции и других мерах.

Дистанция уважения

Социальная дистанция и соблюдение масочного режима имеют самое существенное значение среди показателей, потому что сознательное отношение к ним позволяет снизить число заразившихся и сделать выход на пик плавнее.

Расхождение в статистике

Он указал — расчет и анализ данных показали серьезное расхождение между официальной статистикой и прогнозами, пишет Lenta.ru.

Это связано с тем, что было проведено недостаточно тестов. Либо в статистику не включили бессимптомных носителей инфекции, которые не жаловались на самочувствие.

Ранее главный эксперт Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщил, что заболеваемость COVID-19 в России может расти еще две-три недели, после чего ситуация начнет постепенно стабилизироваться.

Между тем ковидные госпитали на Алтае могут развернуть в ТЦ и школах. Такую возможность рассматривает минздрав. 90% специализированных коек в ковидных госпиталях уже заняты, сообщалось ранее.