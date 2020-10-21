Естественный спад заболеваемости от коронавируса спрогнозировал российский ученый

В текущей ситуации, без новых противоэпидемиологических решений, рост заболеваемости будет наблюдаться до середины декабря — к таким выводам пришли специалисты ФИЦ ИВТ.
Юрченко объяснил, что при расчетах учитывалось тестирование на коронавирус и разное протекание болезни, перемещение людей между городами, регионами и странами, а также данные о закрытии общественных мест, учебных заведений, режиме самоизоляции и других мерах.
Дистанция уважения
Социальная дистанция и соблюдение масочного режима имеют самое существенное значение среди показателей, потому что сознательное отношение к ним позволяет снизить число заразившихся и сделать выход на пик плавнее.
Расхождение в статистике
Он указал — расчет и анализ данных показали серьезное расхождение между официальной статистикой и прогнозами, пишет Lenta.ru.
Это связано с тем, что было проведено недостаточно тестов. Либо в статистику не включили бессимптомных носителей инфекции, которые не жаловались на самочувствие.
Ранее главный эксперт Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщил, что заболеваемость COVID-19 в России может расти еще две-три недели, после чего ситуация начнет постепенно стабилизироваться.
Между тем ковидные госпитали на Алтае могут развернуть в ТЦ и школах. Такую возможность рассматривает минздрав. 90% специализированных коек в ковидных госпиталях уже заняты, сообщалось ранее.