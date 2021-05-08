Роспотребнадзор рассказал, кому ни в коем случае нельзя прививаться от коронавируса

Специалисты федеральной службы раскрыли список противопоказаний для вакцины от COVID-19. Перед прививкой нужно обязательно проконсультироваться у врача. Издание « МК в Волгограде » пояснило, каким категориям людей не стоит проходить иммунизацию от коронавируса.

В списке Роспотребнадзора шесть категорий россиян, кому запрещено вакцинироваться. Специалисты ведомства уточняют, что данные условия относятся лишь к наиболее распространенному в стране препарату — «Спутник V».

Вакцина от коронавируса. zdravalt.ru

Итак, прививку не стоит делать тем, кто в течение последних шести месяцев переболел коронавирусом. Вакцинироваться нельзя людям, страдающим тяжелыми аллергическими реакциями, а также тем, у кого наблюдается гиперчувствительность к компонентам препарата.

Прививку также нельзя ставить беременным и кормящим женщинам. Еще одной причиной отказаться от вакцинации служат заболевания крови и новообразования.

Серьезными противопоказанием до сих пор является возраст — прививающимся пациентам не должно быть меньше 18 лет.

Беременность. Девушка. Pixabay.com

Ранее, altapress.ru писал о том, что в России была зарегистрирована «легкая» прививка от коронавируса. Минздрав зарегистрировал однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт», разработчики заявляют, что и одного укола достаточно для сильного иммунного ответа.