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Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, кому ни в коем случае нельзя прививаться от коронавируса

Специалисты федеральной службы раскрыли список противопоказаний для вакцины от COVID-19. Перед прививкой нужно обязательно проконсультироваться у врача. Издание «МК в Волгограде» пояснило, каким категориям людей не стоит проходить иммунизацию от коронавируса.

Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
СС0

В списке Роспотребнадзора шесть категорий россиян, кому запрещено вакцинироваться. Специалисты ведомства уточняют, что данные условия относятся лишь к наиболее распространенному в стране препарату — «Спутник V».

Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

Итак, прививку не стоит делать тем, кто в течение последних шести месяцев переболел коронавирусом. Вакцинироваться нельзя людям, страдающим тяжелыми аллергическими реакциями, а также тем, у кого наблюдается гиперчувствительность к компонентам препарата.

Прививку также нельзя ставить беременным и кормящим женщинам. Еще одной причиной отказаться от вакцинации служат заболевания крови и новообразования.

Серьезными противопоказанием до сих пор является возраст — прививающимся пациентам не должно быть меньше 18 лет.

Беременность. Девушка.
Беременность. Девушка.
Pixabay.com

Ранее, altapress.ru писал о том, что в России была зарегистрирована «легкая» прививка от коронавируса. Минздрав зарегистрировал однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт», разработчики заявляют, что и одного укола достаточно для сильного иммунного ответа.

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