15 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Россия останется без «Виагры»

Американская биофармацевтическая компания «Виатрис», которая занималась препаратом «Виагра», приостановила поставки в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минпромторг.

Таблетки, лекарства
Таблетки, лекарства
СС0

Производство «Виагры» в России не локализовано. Продажа происходила только от американских поставщиков.

Однако в Минпромторге заверили, что в России могут производить аналоги с таким же действующим веществом.

Уже был поддержан проект по организации и проведению клинических исследований таблеток с силденафилом. Силденафил — международное непатентованное название «Виагры».

Проект был зарегистрирован и регулярно вводится в гражданский оборот.

Напомним, что «Виагра» — это лекарственный препарат, который применяется для лечения эректильной дисфункции (импотенции) у мужчин.

Ранее ученые назвали идеальную продолжительность секса.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость