Россия останется без «Виагры»

Производство «Виагры» в России не локализовано. Продажа происходила только от американских поставщиков.
Однако в Минпромторге заверили, что в России могут производить аналоги с таким же действующим веществом.
Уже был поддержан проект по организации и проведению клинических исследований таблеток с силденафилом. Силденафил — международное непатентованное название «Виагры».
Проект был зарегистрирован и регулярно вводится в гражданский оборот.
Напомним, что «Виагра» — это лекарственный препарат, который применяется для лечения эректильной дисфункции (импотенции) у мужчин.
Ранее ученые назвали идеальную продолжительность секса.