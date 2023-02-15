Россия останется без «Виагры»

Американская биофармацевтическая компания «Виатрис», которая занималась препаратом «Виагра», приостановила поставки в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минпромторг.

Производство «Виагры» в России не локализовано. Продажа происходила только от американских поставщиков.

Однако в Минпромторге заверили, что в России могут производить аналоги с таким же действующим веществом.

Уже был поддержан проект по организации и проведению клинических исследований таблеток с силденафилом. Силденафил — международное непатентованное название «Виагры».

Проект был зарегистрирован и регулярно вводится в гражданский оборот.

Напомним, что «Виагра» — это лекарственный препарат, который применяется для лечения эректильной дисфункции (импотенции) у мужчин.

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