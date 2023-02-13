Ученые из Великобритании назвали идеальную продолжительность секса. Пять минут, считают они, это мало. Идеально — тридцать, сообщает издание Yahoo Life Uk.

Результаты исследований сексуальных предпочтений британцев показали, что 40 процентов из них считают идеальным получасовой секс.

Но также выяснилось, что только 24 процента готовы уделять столько времени половому акту. Половина Великобритании занимается сексом около 15 минут, а 16 процентов — всего десять.

Сексолог Аннабель Найт предупредила, что людям не стоит переживать, если продолжительность секса длиннее или корче получаса. Для каждого человека это индивидуально.

Главное, говорит Найт, нужно постоянно поддерживать сексуальный контакт. Причем это могут быть простые поцелуи или ласки, которые в итоге не перерастают в секс.

Ранее эксперт назвала способы возбудиться во время трезвого секса.