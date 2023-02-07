7 февраля
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Жизнь

Эксперт назвала способы возбудиться во время трезвого секса

Эротический массаж — один из способов максимально возбудиться во время трезвого секса, заявила эксперт по отношениям Сьюзи Годсон. Об этом пишет Irish Examiner.

Секс.
Секс.
CCO

По словам Годсон, к ней обратился мужчина, ранее злоупотреблявший алкоголем. Он рассказал, что после отказа от спиртного их с женой жизнь изменилась к лучшему «во всем, кроме секса».

«Раньше бокал вина помогал нам поднять настроение. Мы и не думали, что настолько зависели от этого», — подчеркнул мужчина.

Перед интимом Годсон рекомендует принять горячую ванну с пеной и лавандовым маслом.

Кроме того, добавила она, «настроиться на нужную волну» поможет использование масла во время эротического массажа.

Годсон подытожила, что на интимную жизнь положительно влияют регулярные занятия спортом. Тренировки способствуют выработке эндорфинов, повышению самооценки, у мужчин — улучшению эрекции.

Ранее врач рассказала, что секс вызывает положительные эмоции при беременности.

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