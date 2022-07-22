Интим вызывает положительные эмоции при беременности, рассказал врач

По словам Фисюк, нет необходимости прерывать интим при вынашивании ребенка. Она отметила, что это продолжение гармоничных отношений мужчины и женщины, а мнение, что будущим родителям нужно от этого отказаться, — неверное.
Акушер-гинеколог добавила, что в первый триместр у женщины часто бывают перепады настроения, поэтому желание заниматься сексом может отсутствовать. Однако, уточнила она, партнер должен понимать это и поддерживать возлюбленную.
Второй триместр — более благоприятный. Организм адаптируется к новому состоянию, и за счет изменения гормонального фона женщине хочется больше любви и тактильного контакта.
«В этот период беременности уже начинает расти живот, но он еще не мешает интимным отношениям, которые ни в коем случае не опасны для плода. Наоборот, положительные эмоции благоприятно сказываются на вынашивании беременности», — пояснила Фисюк.
Ранее гинеколог Любовь Климова также порекомендовала женщинам не отказываться от секса при беременности.