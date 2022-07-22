22 июля
﻿
Здоровье

Интим вызывает положительные эмоции при беременности, рассказал врач

Положительные эмоции от полового контакта помогут при беременности и не вызовут преждевременные роды, рассказала «Ленте.ру» акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк.

Беременная женщина.
Беременная женщина.
https://unsplash.com/

По словам Фисюк, нет необходимости прерывать интим при вынашивании ребенка. Она отметила, что это продолжение гармоничных отношений мужчины и женщины, а мнение, что будущим родителям нужно от этого отказаться, — неверное.

Акушер-гинеколог добавила, что в первый триместр у женщины часто бывают перепады настроения, поэтому желание заниматься сексом может отсутствовать. Однако, уточнила она, партнер должен понимать это и поддерживать возлюбленную.

Второй триместр — более благоприятный. Организм адаптируется к новому состоянию, и за счет изменения гормонального фона женщине хочется больше любви и тактильного контакта.

«В этот период беременности уже начинает расти живот, но он еще не мешает интимным отношениям, которые ни в коем случае не опасны для плода. Наоборот, положительные эмоции благоприятно сказываются на вынашивании беременности», — пояснила Фисюк.

Ранее гинеколог Любовь Климова также порекомендовала женщинам не отказываться от секса при беременности.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость