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Здоровье

Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европе

22 октября Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на одобрение вакцины «Спутник V» Европейской медицинской ассоциацией. На этой неделе к ним приедет делегация из Франции.

Вакцина.
Вакцина.
CC0

В фонде не исключают возможность производства вакцины «Спутник V» в Германии. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью «Россия 24».

«Работаем с большим количеством европейских стран. Возможно, мы даже будем производить нашу вакцину в том числе и в Германии», — добавил он.

Также фонд продолжает работать с Евросоюзом. Хотя, по словам Дмитриева, выход на европейский рынок будет сложным. При этом Венгрия уже ведет активную работу по российской вакцине.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовую вакцинацию россиян от коронавируса планируют начать с 2021 года. Уже выпустили более 117 тыс. доз вакцины «Спутник V», а до конца года произведут свыше 2 млн доз.

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