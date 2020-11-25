Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европе

В фонде не исключают возможность производства вакцины «Спутник V» в Германии. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью «Россия 24».
«Работаем с большим количеством европейских стран. Возможно, мы даже будем производить нашу вакцину в том числе и в Германии», — добавил он.
Также фонд продолжает работать с Евросоюзом. Хотя, по словам Дмитриева, выход на европейский рынок будет сложным. При этом Венгрия уже ведет активную работу по российской вакцине.
Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовую вакцинацию россиян от коронавируса планируют начать с 2021 года. Уже выпустили более 117 тыс. доз вакцины «Спутник V», а до конца года произведут свыше 2 млн доз.