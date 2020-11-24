Массовую вакцинацию от коронавируса в России начнут после Нового года

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовую вакцинацию россиян от коронавируса планируют начать с 2021 года, сообщает РИА «Новости» .

Голикова отметила, что уже выпустили более 117 тыс. доз вакцины «Спутник V», а до конца года произведут свыше 2 млн доз.

«Я хочу еще раз обратить внимание, что в соответствии с законодательством Российской Федерации вакцинация носит добровольный характер», — подчеркнула она.

Пока не ясно, сколько денег уйдет на массовые прививки. Однако в 2021 году на эти цели только из бюджета Москвы потратят почти 10 млрд рублей.

Кроме того, как подчеркнул глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, при отсутствии антител через три недели после вакцинации разрешат еще раз «вколоть сыворотку».

Ранее производитель вакцины «Спутник V» отметил, что ее цена будет «намного ниже» американской, стоимость которой предварительно оценивают от 25 до 37 долларов.