Россия поднялась на четвертое место по количеству заражений ковидом

Россия вновь оказалась на четвертом месте по числу заболеваний коронавирусом среди всех стран мира, сообщает « Коммерсант ».

По данному показателю РФ обогнала Францию, которая в данный момент опустилась на пятое место.

По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 5 833 175 случаев заражения. Что касается Франции, то в этой стране выявлено 5 820 849 случаев заболевания COVID-19.

По количеству смертей от ковида Россия также опережает Францию — 145 тысяч человек против 111 тысяч.

Первые места по числу заражений коронавирусом в мире занимают США (33,9 млн человек), Индия (30,9 млн человек) и Бразилия (19,2 млн человек).

Напомним, что в Алтайском крае число новых и летальных случаев ковида заметно растет.