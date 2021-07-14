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Здоровье

Россия поднялась на четвертое место по количеству заражений ковидом

Россия вновь оказалась на четвертом месте по числу заболеваний коронавирусом среди всех стран мира, сообщает «Коммерсант».

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

По данному показателю РФ обогнала Францию, которая в данный момент опустилась на пятое место.

По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 5 833 175 случаев заражения. Что касается Франции, то в этой стране выявлено 5 820 849 случаев заболевания COVID-19.

По количеству смертей от ковида Россия также опережает Францию — 145 тысяч человек против 111 тысяч.

Первые места по числу заражений коронавирусом в мире занимают США (33,9 млн человек), Индия (30,9 млн человек) и Бразилия (19,2 млн человек).

Напомним, что в Алтайском крае число новых и летальных случаев ковида заметно растет.

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