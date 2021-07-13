Стремительно растет число новых и летальных случаев ковида в Алтайском крае

В реанимациях лежат 587 тяжелобольных (+22 за сутки), из них 195 на ИВЛ.
В резервном фонде находится 576 коечных мест.
Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 57 227 человек. Всего выздоровело 47 679 человек. Умерло 3 611.
Новые случаи
- Барнаул — 91,
- Бийск — 24,
- Рубцовск — 22,
- Камень-на-Оби,
- Новоалтайск — по 9 заболевших,
- Крутихинский район — 7,
- Заринск, Славгород, Ключевский район — по 6 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Чарышский, Шелаболихинский район — по 5 заболевших,
- Алейский, Егорьевский, Локтевский, Первомайский, Тальменский, Топчихинский, Усть — Пристаньский район — по 4 заболевших,
- Змеиногорский, Краснощековский, Рубцовский, Тюменцевский, Шипуновский район — по 3 заболевших,
- Каменский, Косихинский, Михайловский, Новичихинский район — по 2 заболевших,
- Благовещенский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Угловский, Хабарский район — по 1 заболевшему.