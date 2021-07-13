Стремительно растет число новых и летальных случаев ковида в Алтайском крае

256 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердилось за сутки в Алтайском крае, сообщил 13 июля оперштаб. 46 пациентов поправились, 20 человек скончалось.

В реанимациях лежат 587 тяжелобольных (+22 за сутки), из них 195 на ИВЛ.

В резервном фонде находится 576 коечных мест.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 57 227 человек. Всего выздоровело 47 679 человек. Умерло 3 611.

Новые случаи