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Жизнь

Стремительно растет число новых и летальных случаев ковида в Алтайском крае

256 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердилось за сутки в Алтайском крае, сообщил 13 июля оперштаб. 46 пациентов поправились, 20 человек скончалось.

Новоалтайская городская больница.
Новоалтайская городская больница.
Дмитрий Лямзин.

В реанимациях лежат 587 тяжелобольных (+22 за сутки), из них 195 на ИВЛ.

В резервном фонде находится 576 коечных мест.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 57 227 человек. Всего выздоровело 47 679 человек. Умерло 3 611.

Новые случаи

  • Барнаул — 91,
  • Бийск — 24,
  • Рубцовск — 22,
  • Камень-на-Оби,
  • Новоалтайск — по 9 заболевших,
  • Крутихинский район — 7,
  • Заринск, Славгород, Ключевский район — по 6 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Чарышский, Шелаболихинский район — по 5 заболевших,
  • Алейский, Егорьевский, Локтевский, Первомайский, Тальменский, Топчихинский, Усть — Пристаньский район — по 4 заболевших,
  • Змеиногорский, Краснощековский, Рубцовский, Тюменцевский, Шипуновский район — по 3 заболевших,
  • Каменский, Косихинский, Михайловский, Новичихинский район — по 2 заболевших,
  • Благовещенский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Угловский, Хабарский район — по 1 заболевшему.
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