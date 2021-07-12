Очередной рекорд заболеваемости ковидом установил Алтайский край

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 249 новых случаев заболевания коронавирусом. 42 пациента закрыли больничные, 12 человек скончались, сообщил 12 июля оперштаб.

Рекорд годичной давности (+246) в Алтайском крае обновился накануне, 11 июля (+247). Прирост продолжает увеличиваться.

Выросло число тяжелых больных в реанимациях. По последним данным, там находится 565 человек (+4 человека), из них 195 на ИВЛ (+11 за сутки).

В резервном фонде находится 472 коечных места. Госпитали заполнены на 84%.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 56 971 человек, выздоровели всего 47 633 человека. Умерло 3 591 пациент.

Новые случаи