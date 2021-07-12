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Жизнь

Очередной рекорд заболеваемости ковидом установил Алтайский край

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 249 новых случаев заболевания коронавирусом. 42 пациента закрыли больничные, 12 человек скончались, сообщил 12 июля оперштаб.

Минздрав взял работу ковидных госпиталей на контроль.
Минздрав взял работу ковидных госпиталей на контроль.
zdravalt.ru

Рекорд годичной давности (+246) в Алтайском крае обновился накануне, 11 июля (+247). Прирост продолжает увеличиваться.

Выросло число тяжелых больных в реанимациях. По последним данным, там находится 565 человек (+4 человека), из них 195 на ИВЛ (+11 за сутки).

В резервном фонде находится 472 коечных места. Госпитали заполнены на 84%.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 56 971 человек, выздоровели всего 47 633 человека. Умерло 3 591 пациент.

Новые случаи

  • Барнаул — 84,
  • Бийск — 30,
  • Рубцовск — 22,
  • Камень-на-Оби — 11,
  • Алейск — 8,
  • Славгород, Шелаболихинский район — по 7 заболевших,
  • Чарышский, Усть — Пристанский районы — по 6 заболевших,
  • Благовещенский, Тальменский районы — по 5 заболевших,
  • Новоалтайск, Алейский, Ключевский, Крутихинский, Кулундинский, Первомайский районы — по 4 заболевших,
  • Волчихинский, Ельцовский, Зональный, Каменский, Михайловский, Немецкий национальный, Усть — Калманский районы — по 3 заболевших,
  • Бийский, Змеиногорский, Косихинский, Третьяковский, Тюменцевский районы — по 2 заболевших,
  • Калманский, Солтонский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
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