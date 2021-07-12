Очередной рекорд заболеваемости ковидом установил Алтайский край

Рекорд годичной давности (+246) в Алтайском крае обновился накануне, 11 июля (+247). Прирост продолжает увеличиваться.
Выросло число тяжелых больных в реанимациях. По последним данным, там находится 565 человек (+4 человека), из них 195 на ИВЛ (+11 за сутки).
В резервном фонде находится 472 коечных места. Госпитали заполнены на 84%.
Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 56 971 человек, выздоровели всего 47 633 человека. Умерло 3 591 пациент.
Новые случаи
- Барнаул — 84,
- Бийск — 30,
- Рубцовск — 22,
- Камень-на-Оби — 11,
- Алейск — 8,
- Славгород, Шелаболихинский район — по 7 заболевших,
- Чарышский, Усть — Пристанский районы — по 6 заболевших,
- Благовещенский, Тальменский районы — по 5 заболевших,
- Новоалтайск, Алейский, Ключевский, Крутихинский, Кулундинский, Первомайский районы — по 4 заболевших,
- Волчихинский, Ельцовский, Зональный, Каменский, Михайловский, Немецкий национальный, Усть — Калманский районы — по 3 заболевших,
- Бийский, Змеиногорский, Косихинский, Третьяковский, Тюменцевский районы — по 2 заболевших,
- Калманский, Солтонский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.