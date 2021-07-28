Россия станет самой передовой страной в мире по борьбе с ковидом, если вакцинируют все население

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена , что необходимо вакцинировать все население России, чтобы претендовать на звание самой передовой страны в борьбе с коронавирусом.

О тотальной вакцинации Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого опубликовала телеведущая.

Комментируя ее слова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «это пожелание, к которому можно только присоединиться», пишет «Росбалт».

При сохранении нынешних темпов вакцинации от коронавируса во всем мире пандемия в 2021 году не закончится. Об этом, заявил руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов, сообщает РИА Новости.

«При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее», — отметил он.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российские власти намерены достичь коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне не менее 80% к 1 ноября.