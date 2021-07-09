Вакцинировать все население России «ради статуса» призвала глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала вакцинировать всех россиян, чтобы претендовать на звание страны, чей опыт в борьбе с ковидом является «самым передовым», сообщает Forbes .

О тотальной вакцинации Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого опубликовала телеведущая.

Главу ведомства спросили, опыт каких государств в борьбе с инфекцией она считает эффективным.

«Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой», — ответила Попова.



Глава Роспотребнадзора также назвала страны, из которых в Россию чаще всего привозят дельта-штамм коронавируса.

«Дельта-штамм — это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран, которые сейчас точно показывают, что у них уже до 70−90% имеет место его распространение, и Соединенные Штаты», — пояснила Попова.

Ранее в Омской области по рекомендации Роспотребнадзора официально разрешили отстранять от работы невакцинированных сотрудников.