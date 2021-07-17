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Здоровье

Россия закупила партию медицинского кислорода за рубежом

Россия закупила партии медицинского кислорода в Казахстане и Финляндии для помощи регионам, испытывающим дефицит, сообщает Forbes.

Производство медицинского кислорода.
Производство медицинского кислорода.
Дмитрий Лямзин.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что четыре основных российских производителя кислорода «работают с предельной загрузкой», пишет bfm.ru.

С учетом ситуации с ковидом более 90% мощностей предприятий химии, металлургии, нефтепереработки, судостроения, атомной отрасли, ОПК переведены на выпуск именно медицинского кислорода. Помощь оказали Минобороны и «Роскосмос», передает ТАСС.

«Параллельно мы прорабатываем возможность импорта медицинского кислорода, чтобы нивелировать любые возможные риски, и самое главное, оптимизировать логистику», — добавил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Он пояснил, что РФ ведет переговоры о поставках кислорода на постоянной основе из Финляндии и изучает возможность закупок в Китае.

В результате число регионов, где сохраняется острая нехватка медицинского кислорода, сократилось с девяти до пяти.

В каких регионах сохраняется дефицит медицинского кислорода, министр не назвал.

В начале июля в Новосибирске произошел сбой в энергоснабжении завода «Сибтехгаз» при производстве кислорода для ковид-госпиталей. В городе работает только один кислородный завод, который не справляется с нагрузкой.

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