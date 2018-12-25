Россиян будут в обязательном порядке ставить на учет после диспансеризации

«Предполагается, что диспансеризация и профосмотры не будут просто заканчиваться ничем. Теперь это должно заканчиваться в обязательном порядке постановкой на учет и дальнейшим ведением больного, чего в принципе раньше не делалось», — сказала вице-премьер.