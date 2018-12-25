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Россиян будут в обязательном порядке ставить на учет после диспансеризации

Россиян, которые прошли профосмотр или диспансеризацию, будут в обязательном порядке ставить на учет и вести за ними наблюдение. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
СС0.

«Предполагается, что диспансеризация и профосмотры не будут просто заканчиваться ничем. Теперь это должно заканчиваться в обязательном порядке постановкой на учет и дальнейшим ведением больного, чего в принципе раньше не делалось», — сказала вице-премьер.

По словам Голиковой, соответствующие письма Минздрав должен направить в регионы. Но пока непонятно, как эта система будет работать, так как проекта пока нет.

Вице-премьер отметила, что с 2020 года планируется ввести дополнительные скрининги взрослого населения.

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