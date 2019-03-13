Россиян начнут массово прививать против кори

С 1 апреля по 1 октября 2019 года в России пройдет кампания по иммунизацию населения от кори, пишет РИА Новости . Соответствующее постановление опубликовано во вторник на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В указанный срок высшие должностные лица субъектов РФ должны обеспечить проведение иммунизации населения, в том числе трудовых мигрантов, не имеющих прививки от кори.

Для этого из местных бюджетов предстоит выделить средств на закупку живой коревой вакцины. А также выявить детей и взрослых, которые не болели корью и им вовремя не поставили прививку. Медицинским организациям предписано разработать и утвердить план прививочной кампании, а 10 октября отчитаться об ее итогах.

Напомним, что в начале марта в Алтайском крае зафиксирован первый случай заболевания корью. Болезнь обнаружили у жителя Баевского района. Пациент работал вахтовым методом в Москве, жил в общежитии, контакт с заболевшим произошел там же. Ранее корью заболели 40 человек религиозного сообщества в Новосибирске. Прививок от кори у них не было.

Корь — одна из самых заразных болезней в мире. Заражается практически 100% людей, контактировавших с больным. Это острое инфекционное заболевание, которое проявляется температурой выше 39 градусов, сильной интоксикацией, болью в горле, кашлем и характерной сыпью, светобоязнью. Специалисты предупреждают — лучшей профилактикой кори является прививка.