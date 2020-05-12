Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 мая 25°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Россиян предостерегли от приобретения в сети тест-систем на коронавирус

В Роспотребнадзоре предостерегают от приобретения тест-систем на коронавирус в интернете, рассказали представители ведомства интернет-платформе стопкоронавирус.рф.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

«Для диагностики COVID-19 можно использовать только тесты, официально зарегистрированные в РФ. В интернете такие не продаются», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В России сейчас зарегистрировано большое количество ПЦР-тестов, их отличает высокая диагностическая точность, пишет bfm.ru.

«Тем не менее тест на SARS-CoV-2 может быть отрицательным при наличии определенных симптомов. Прежде всего это может быть при ОРВИ, вызванном другим возбудителем», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве особо подчеркнули — спад числа заболевших начнется при условии соблюдения карантинных мер: «Самое главное — прервать распространение вируса от человека к человеку. Для этого и используются методы социального разобщения и самоизоляция, которым необходимо следовать».

Ранее сообщалось, что тесты на наличие коронавируса и антител могут ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания CОVID-19. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость