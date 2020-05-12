Россиян предостерегли от приобретения в сети тест-систем на коронавирус

В Роспотребнадзоре предостерегают от приобретения тест-систем на коронавирус в интернете, рассказали представители ведомства интернет-платформе стопкоронавирус.рф .

«Для диагностики COVID-19 можно использовать только тесты, официально зарегистрированные в РФ. В интернете такие не продаются», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В России сейчас зарегистрировано большое количество ПЦР-тестов, их отличает высокая диагностическая точность, пишет bfm.ru.

«Тем не менее тест на SARS-CoV-2 может быть отрицательным при наличии определенных симптомов. Прежде всего это может быть при ОРВИ, вызванном другим возбудителем», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве особо подчеркнули — спад числа заболевших начнется при условии соблюдения карантинных мер: «Самое главное — прервать распространение вируса от человека к человеку. Для этого и используются методы социального разобщения и самоизоляция, которым необходимо следовать».

Ранее сообщалось, что тесты на наличие коронавируса и антител могут ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания CОVID-19. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.