Россиян предупредили о гриппе со смертностью 35%

Человечество в этом году может столкнуться с приходом «неожиданно злого» гриппа, заявил телеведущий и главврач московской больницы № 71 Александр Мясников.

«Грипп — это не коронавирус, он мутирует часто и очень быстро», сказал Мясников.

«Мы должны предугадать, какие мутации пошли. Сейчас разрабатывается универсальная вакцина от гриппа, потому что мы ждем не банальный грипп, мы ждем смертельно опасный птичий или свиной грипп со смертностью 35%", — заявил теледоктор в эфире программы «О самом главном».

Мясников также отметил, что ежегодно от гриппа в мире умирают около 700 тыс. человек.

При этом, по его мнению, эти данные статистики для получения реальной картины нужно умножить в несколько раз, пишет «Росбалт».

«Как бы вот в этой истерии про COVID вы бы не забыли про грипп, который в этом году может быть неожиданно злым», — добавил телеведущий.

Накануне в Роспотребнадзоре привели данные о том, что к настоящему моменту более 7 млн россиян привились от гриппа.

Ранее Мясников рассказал о ненужном использовании медикаментов при лечении ряда болезней. Это уреаплазма — болезнь, связанной с мочеполовой системой, вирус папилломы человека (ВПЧ) и острые респираторные заболевания (ОРЗ).

Первые две болезни можно предотвратить лишь путем вакцинации, но не лечить, считает Мясников. То же касается острых респираторных заболеваний. Теледоктор призвал не принимать при ОРЗ «кучу лекарств», которые по стандартам выписывают терапевты.