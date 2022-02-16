Россиян предупредили об опасном воспалении мозгового вещества при коронавирусе

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал URA.ru , что у зараженных ковидом может происходить воспаление мозгового вещества.

Крючков отметил, что опасное воспаление происходит в редких случаях.

«При COVID у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит», — отметил медик.

При этом, добавил он, природа данного явления пока еще обсуждается: энцефалит может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером.

«Это скорее смешанная история, не классический вирусный энцефалит», — предположил Крючков.

Врач-невролог Алла Струценко отметила, что из-за ковида страдает центральная нервная система. По ее мнению, есть даже что-то общее с эпидемией летаргического энцефалита, которая была больше 100 лет назад.

Энцефалит — группа заболеваний, характеризующаяся воспалением головного мозга. Энцефалиты делят на первичные и вторичные, вирусные и микробные, инфекционно-аллергические, аллергические и токсические.

Ранее россиян предупредили о риске ампутации конечностей после ковида.