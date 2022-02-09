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Жизнь

Россиян предупредили о риске ампутации конечностей после ковида

Завотделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Андрей Чупин заявил РИА «Новости», что у переболевших коронавирусом очень часто встречается тромбоз.

Женские ноги.
Женские ноги.
CC0

Чупин отметил, что на фоне тромбоза может развиться критическое ухудшение кровоснабжения конечностей, ведущее к ампутации.

«Сам по себе ковид дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, прежде всего на систему свертывания крови, поэтому тромбоз у перенесших эту инфекцию встречается, к сожалению, очень часто», — подчеркнул доктор медицинских наук.

В основном страдают артерии конечностей — верхних и нижних. При этом на фоне тромбоза может развиться тяжелая ишемия — критическое ухудшение кровоснабжения.

По словам медика, во время пандемии таких случаев было немало, когда дело доходило до ампутации.

Что касается времени развития тромбоза после перенесенного ковида, то четкой закономерности здесь нет. Это может произойти как на пике самой болезни, как правило, у тяжелых пациентов, так и через несколько месяцев.

В группу риска входят больные, страдающие атеросклерозом, тем более если у них ранее уже проводились операции на сосудах.

«Бывает, что пациенты благополучно переносят пик самого заболевания, но позже, если остаются без прикрытия антикоагулянтной или дезагрегантной терапии, сталкиваются с тромбозом», — пояснил Чупин.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал новый болевой симптом омикрона, от которого кричат зараженные пациенты.

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