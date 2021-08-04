Россиян предупредили об «усилении запоров» при постковидном синдроме

Харлов отметил, что у пациентов обостряются холециститы и панкреатиты, также появляется синдром раздраженного кишечника и усиления запоров.
«Может ударить и по нервной системе: у человека длительное время сохраняется состояние, похожее на депрессивное, может начаться реактивная депрессия разной степени тяжести», — предупредил он.
Медик также подчеркнул, что после COVID-19 сильнее проявляются астма и бронхит.
Постковидный синдром, по словам Харлова, может длиться от месяца до полугода.
Ранее новосибирский кардиолог рассказал, как постковидный синдром может ударить по «мотору жизни».