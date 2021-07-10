Бьется сердце: новосибирский кардиолог рассказал, как постковидный синдром может ударить по «мотору жизни»

Одним из последствий коронавируса нередко становятся сердечно-сосудистые заболевания. При этом, последствия могут «догнать» переболевшего в течение полгода. Это так называемые постковидный синдром. Жертвами могут стать не только хронические «сердечники», но и прежде вполне здоровые люди.

Об этом порталу NGS.ru рассказал руководитель кардиоцентра «РЖД-Медицина» Алексей Яковлев.

Врач отметил, что во многих случаях, после ковида поражение сердечно-сосудистой системы происходит в первую очередь. И здесь важно не упустить момент и вовремя провести диагностику. Ухудшение могут почувствовать даже люди, прежде не обращавшиеся к кардиологу.

Одним из характерных проявления коронавирусной инфекции нередко становится тромбообразование.

Пульс. Кардиограмма. pixabay.com.

«По разным данным частота тромботических осложнений колеблется от 5 до 30%. Острые тромбозы в артериях конечностей могут провоцировать гангрену и приводить к потере конечностей, в артериях головного мозга — к инсульту, а тромбоз в коронарных или легочных артериях может закончится гибелью пациента при отсутствии своевременной специализированной помощи, — рассказал Яковлев.

В числе других последствий эксперт назвал непредсказуемые проявления Covid-19, например, инфаркты и инсульты. У пожилых людей с хроническими сердечными заболеваниями могут появиться одышка и отеки, повторные инфаркты и миокардит.

Сердце. unsplash.com

Перенесшим новую инфекцию врач советует не затягивать и как можно быстрее обратиться к специалисту, чтобы не допускать осложнений.

«Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы можно в стационаре пройти восстановительную терапию», — подчеркнул кардиолог.

Проблемы с сердцем. pixabay.com.

Он посоветовал внимательно прислушиваться к своему «мотору». Так, наиболее в числе распространенных симптомов осложнений после ковида были названы сердечная одышка, которая проявляется в положении лежа или в покое, учащенный пульс, предобморочные или обморочные состояния.

При этом, отеки, особенно асимметричные, могут указывать на тромбоз глубоких вен. Боли в ногах — на проблемы с артериями и венами. Холод в конечностях, их бледность или синюшность — на нарушение кровообращения в сосудах ног. Головокружение, шум в ушах, резкая потеря зрения могут быть сигналом проблем с кровообращением в головном мозге.