Россиян призвали не выходить из дома в выходные дни

Он объяснил рекомендацию ростом заболеваемости коронавирусом в ряде регионов.
«Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно», — сказал Кузнецов.
Рекомендовано воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест и ограничить передвижения на общественном транспорте.
Ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, ношение масок являются эффективными методами контроля заболеваемости ОРВИ, в том числе и коронавирусом, напомнил представитель Минздрава, пишет bfm.ru.
Также он призвал поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее из-за роста числа заболевших.
Ранее представитель Кремля также обратился к россиянам из-за коронавируса. Статистика по коронавирусу в России является поводом для серьезной обеспокоенности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В связи с этой ситуацией представитель Кремля призвал всех россиян мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности.
«Потому что если каждый из нас для себя не сделает выводы из этого, имеется в виду и ношение масок, и соблюдение всех режимов гигиенических и санитарных, то тогда цифры будут расти еще быстрее, и тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять», — обратился Песков к гражданам страны.