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Здоровье

Россиян призвали не выходить из дома в выходные дни

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов рекомендовал россиянам провести предстоящие выходные дома, чтобы не допустить распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.

Семья перед телевизором.
Семья перед телевизором.
CC0

Он объяснил рекомендацию ростом заболеваемости коронавирусом в ряде регионов.

«Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно», — сказал Кузнецов.

Рекомендовано воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест и ограничить передвижения на общественном транспорте.

Ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, ношение масок являются эффективными методами контроля заболеваемости ОРВИ, в том числе и коронавирусом, напомнил представитель Минздрава, пишет bfm.ru.

Также он призвал поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее из-за роста числа заболевших.

Ранее представитель Кремля также обратился к россиянам из-за коронавируса. Статистика по коронавирусу в России является поводом для серьезной обеспокоенности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В связи с этой ситуацией представитель Кремля призвал всех россиян мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности.

«Потому что если каждый из нас для себя не сделает выводы из этого, имеется в виду и ношение масок, и соблюдение всех режимов гигиенических и санитарных, то тогда цифры будут расти еще быстрее, и тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять», — обратился Песков к гражданам страны.

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