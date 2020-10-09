Россиян призвали не выходить из дома в выходные дни

Он объяснил рекомендацию ростом заболеваемости коронавирусом в ряде регионов.

«Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно», — сказал Кузнецов.

Рекомендовано воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест и ограничить передвижения на общественном транспорте.

Ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, ношение масок являются эффективными методами контроля заболеваемости ОРВИ, в том числе и коронавирусом, напомнил представитель Минздрава, пишет bfm.ru.

Также он призвал поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее из-за роста числа заболевших.

Ранее представитель Кремля также обратился к россиянам из-за коронавируса. Статистика по коронавирусу в России является поводом для серьезной обеспокоенности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В связи с этой ситуацией представитель Кремля призвал всех россиян мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности.